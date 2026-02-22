به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولدی در سخنانی، اظهار داشت: ۸۸۶ نفر در انتخابات شورای اسلامی روستاهای شهرستان بروجرد ثبتنام کردهاند.
وی افزود: در ثبتنام این دوره از انتخابات شورای اسلامی روستاهای این شهرستان، این تعداد افراد در ۱۵۱ روستای واجد شرایط شهرستان ثبتنام کردند.
فرماندار بروجرد، تصریح کرد: در دوره ششم تنها ۸۹ روستا واجد شرایط ثبتنام در سه بخش شهرستان شده بودند که در آن دوره تنها ۷۲۶ نفر ثبتنام کرده بودند.
ولدی با اشاره به رشد ۷۰ درصدی روستاهای واجد شرایط ثبتنام در این دوره نسبت به دوره ششم، بیان داشت: بر اساس ثبتنام انجام شده در این دوره، ۱۳۷ روستا با تعداد سه شورا و ۱۴ روستا با پنج شورا خود را برای انتخابات آماده میکنند.
نظر شما