بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان و ورود سامانه بارشی جدید به این استان از فردا دوشنبه، اظهار داشت: در قالب این سامانه بارشی وزش باد شدید، وقوع تندبادهای لحظهای، احتمال نفوذ گردوغبار برای استان پیشبینی میشود.
وی زمان پایان فعالیت این سامانه بارشی در استان را روز سهشنبه عنوان کرد و گفت: احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهنسال، امکان صدمه به پوشش گلخانهها، خطر سقوط بهمن در ارتفاعات بالادست و نزدیک قلهها، احتمال نفوذ غبار و... در این راستا برای استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم عدم توقف در اطراف درختان و دیوارهای فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره، استحکام سازهها، مستحکمسازی پوشش گلخانهها، احتیاط کامل در انجام امور عمرانی، احتیاط در نواحی کوهستانی و پرهیز از صعود به قلهها و... تأکید کرد.
