۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

«حاج آقا اجازه» سوژه «ماه خدا» شد

پویش کتابخوانی «ماه خدا» با محوریت کتاب‌ «حاج آقا اجازه» ویژۀ گروه سنی کودک آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش «ماه خدا» با هدف ترویج مفاهیم دینی به زبان ساده و متناسب با مخاطب کودک، هم‌زمان با ایام معنوی ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود. این پویش با تمرکز بر کتاب «حاج آقا اجازه!» نوشته محسن نعماء، تلاش دارد آموزش احکام و معارف اعتقادی را در قالب‌هایی متناسب با دنیای امروز کودکان ارائه دهد.
کتاب «حاج آقا اجازه» با ساختاری پرسش‌وپاسخی، به سؤالات واقعی و روزمره کودکان درباره احکام دینی پاسخ می‌دهد. مفاهیمی مانند تقلید، وضو، تیمم و غسل در این کتاب با لحنی صمیمی و آرام توضیح داده شده تا کودکان، به‌ویژه در سن تکلیف، بدون اضطراب و سردرگمی با احکام دینی آشنا شوند.

«حاج آقا اجازه» سوژه کتاب قهرمان شد

پویش کتابخوانی «ماه خدا» با محوریت کتاب‌ «حاج آقا اجازه» ویژۀ گروه سنی کودک آغاز شد و شرکت‌کنندگان این پویش، علاوه بر بهره‌مندی از محتوای آموزشی و تربیتی کتاب‌ها، شانس دریافت کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس را خواهند داشت.

علاقه‌مندان برای تهیه کتاب و شرکت در پویش «ماه خدا» می‌توانند عدد 7 را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند یا به کتاب‌فروشی‌های سراسر کشور مراجعه کنند.

کد خبر 6756508
زینب آزاد

