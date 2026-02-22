«حاج آقا اجازه» سوژه «ماه خدا» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش «ماه خدا» با هدف ترویج مفاهیم دینی به زبان ساده و متناسب با مخاطب کودک، همزمان با ایام معنوی ماه مبارک رمضان برگزار میشود. این پویش با تمرکز بر کتاب «حاج آقا اجازه!» نوشته محسن نعماء، تلاش دارد آموزش احکام و معارف اعتقادی را در قالبهایی متناسب با دنیای امروز کودکان ارائه دهد.
کتاب «حاج آقا اجازه» با ساختاری پرسشوپاسخی، به سؤالات واقعی و روزمره کودکان درباره احکام دینی پاسخ میدهد. مفاهیمی مانند تقلید، وضو، تیمم و غسل در این کتاب با لحنی صمیمی و آرام توضیح داده شده تا کودکان، بهویژه در سن تکلیف، بدون اضطراب و سردرگمی با احکام دینی آشنا شوند.
پویش کتابخوانی «ماه خدا» با محوریت کتاب «حاج آقا اجازه» ویژۀ گروه سنی کودک آغاز شد و شرکتکنندگان این پویش، علاوه بر بهرهمندی از محتوای آموزشی و تربیتی کتابها، شانس دریافت کمکهزینه سفر به مشهد مقدس را خواهند داشت.
علاقهمندان برای تهیه کتاب و شرکت در پویش «ماه خدا» میتوانند عدد 7 را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند یا به کتابفروشیهای سراسر کشور مراجعه کنند.
