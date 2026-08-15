فراخوان نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان در چهار بخش اصلی «موسیقی دستگاهی»، «موسیقی نواحی»، «موسیقی کلاسیک غربی»، «آهنگسازی» و یک بخش ویژه «شناخت و حفظ ردیف» برگزار خواهد شد.
این جشنواره برای سه گروه سنی «الف» ۱۵ تا ۱۸ سال: متولدین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹، «ب» ۱۹ تا ۲۳ سال: متولدین سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ و «ج» ۲۴ تا ۲۹ سال: متولدین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ طراحی شده است. متقاضیانی که سن آنها از ۱۵ سال کمتر است، در صورت آمادگی و تمایل، میتوانند آثار خود را برای بررسی در گروه «الف» ارسال کنند.
متقاضیان میتوانند با ثبتنام و ارسال اجرای رپرتوارِ مشخصشده برای هر بخش بهصورت ضبط ویدئویی در موعد مقرر (تا ۱۵مهرماه ۱۴۰۵) از طریق سامانۀ «بامک» در این جشنواره شرکت کنند.
پس از بررسی و ارزیابی آثار ارسالی، توسط هیئتهای داوران از پذیرفتهشدگان برای شرکت در مرحله نهایی دعوت به عمل خواهد آمد.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر، به متن کامل فراخوان (فایل پیدیاف) در سایت انجمن موسیقی ایران به نشانی www.nay.ir و سایت جشنواره ملی موسیقی جوان به آدرس www.nfym.ir مراجعه کنند.
متن کامل فراخوان نوزدهمین جشنواره موسیقی جوان را اینجا مطالعه کنید.
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