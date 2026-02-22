به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در نشست رسمی با فرماندهان و مسئولان انتظامی استان ایلام، با گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدای والامقام انقلاب اسلامی بهویژه شهدای انتظامی و مرزبانی این استان، اظهار کرد: امنیت پایدار امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و مجاهدتهای نیروهای مخلص و جانبرکف انتظامی است.
وی با اشاره به فضیلتهای ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصت تحول معنوی و بازسازی درونی دانست و تصریح کرد: خدمت در لباس مقدس پلیس، علاوه بر عبادت فردی، عبادتی عملی و اجتماعی است و تأمین امنیت مردم، مصداق روشن عمل صالح و خدمت خالصانه در پیشگاه الهی به شمار میآید.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر اهمیت اخلاص در عمل افزود: آنچه در سیره شهدا، بهویژه شهید قاسم سلیمانی جلوهگر شد، روحیه اخلاص، ولایتمداری و عمل بیمنت برای خدا بود و این مسیر باید الگوی همگان در مجموعه انتظامی باشد.
وی انضباط را ستون اقتدار پلیس دانست و اظهار داشت: رعایت دقیق آییننامههای انضباطی، آراستگی ظاهری، ادای صحیح احترامات نظامی، پایبندی به سلسلهمراتب، حضور منظم در مراسم رسمی و اجرای دقیق ضوابط سازمانی برای همه سطوح فرماندهی و کارکنان الزامی است و هیچگونه سهلانگاری در این حوزه پذیرفته نیست.
جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موضوع جمعآوری سلاحهای غیرمجاز را از مطالبات جدی و راهبردی دانست و گفت: مقابله با قاچاق سلاح، کشف و جمعآوری سلاحهای غیرمجاز و مدیریت صحیح سلاحهای مجاز، سه محور اساسی این مأموریت است که باید با اشراف کامل اطلاعاتی و مسئولیتپذیری مستقیم فرماندهان پاسگاهها و کلانتریها دنبال شود.
سردار رضایی بر تقویت طرح امنیت محلهمحور تأکید کرد و گفت: کلانتریها و پاسگاهها محور اصلی تحقق امنیت پایدار در محلات هستند و باید ضمن تعامل سازنده با مردم، برخورد قاطع و قانونی با مجرمان را در دستور کار قرار دهند.
جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان انتظامی و مرزبانی استان ایلام، این استان را بهواسطه مردم بصیر و انقلابی آن از استانهای موفق در حوزه امنیت دانست و تأکید کرد: معیار ما صرفاً حفظ وضع موجود نیست، بلکه باید با مقایسه مستمر شاخصها با میانگین کشوری، در مسیر ارتقای مداوم امنیت و خدمترسانی گام برداریم.
