دریای بوشهر متلاطم است؛ آرامش جوی از فردا

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی امروز با وزش بادهای شمالی در سواحل خلیج فارس، بهویژه در جنوب استان بوشهر، وضعیت دریا به نسبت متلاطم پیشبینی میشود.
وی افزود: روز دوشنبه وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام خواهد بود، اما از روز سهشنبه تا پایان وقت با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوبی و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با وزش باد شدید شمالغربی، خلیج فارس و سواحل استان بوشهر مواج و متلاطم میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به پیشبینی ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: وضعیت جوی استان شامل آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
شکوهی جهت وزش باد را غالباً شمالغربی تا شمالشرقی اعلام کرد و گفت: سرعت باد در استان بوشهر ۸ تا ۲۸ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل خلیج فارس در جنوب استان در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۶ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود.
وی درباره وضعیت موج دریا تصریح کرد: ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل شمالی و مرکزی استان بوشهر ۳۰ تا ۹۰ و گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی طی ساعاتی از بعدازظهر تا اوایل شب ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر در پایان با اشاره به وضعیت جزر و مد در بندر بوشهر گفت: فردا زمان جزر اول ساعت ۰۴:۳۹، مد اول ساعت ۱۱:۱۱، جزر دوم ساعت ۱۸:۱۳ و مد دوم ساعت ۲۳:۲۵ پیشبینی شده است.
