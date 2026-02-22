به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر یکشنبه در آیین رونمایی و آغاز نصب نخستین پلاک و کدپستی هوشمند گرمسار اجرای پروژه ملی آدرس‌گذاری مکان‌محور (GNAF) را گامی مؤثر در راستای تحقق دولت هوشمند و ارتقای نظام مدیریت شهری دانست.

وی افزود: اجرای این پروژه حاصل هم‌افزایی و همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی است و در شهرستان گرمسار بیش از ۳۰ هزار مکان شناسایی شده که قابلیت پلاک‌گذاری هوشمند دارند.

فرماندار گرمسار با تأکید بر اهمیت کارکردهای این پروژه تصریح کرد: پروژه GNAF نقش مهمی در ایجاد شفافیت مکانی، بهبود خدمات‌رسانی، هدفمندسازی یارانه‌ها، توزیع عادلانه کالا و افزایش دقت در برنامه‌ریزی‌های اجرایی و خدماتی ایفا می‌کند و از زیرساخت‌های مهم توسعه هوشمند محسوب می‌شود.

همتی با بیان اینکه این پروژه با کارفرمایی شهرداری گرمسار و پیمانکاری اداره پست اجرا شده است، گفت: در قالب این طرح، قرارداد شش‌ماهه‌ای منعقد شد که طی آن بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۳ مکان مورد بررسی قرار گرفت و تاکنون چهار هزار و ۷۵۳ پلاک بزرگ و هشت هزار و ۷۶۸ پلاک کوچک تولید و آماده نصب شده است. امروز نیز مرحله نخست نصب این پلاک‌ها به‌صورت رسمی آغاز شد.

وی با اشاره به ادامه اجرای پروژه خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فازهای بعدی پروژه با جدیت دنبال خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود اجرای کامل این طرح تا اواسط سال ۱۴۰۵ در سطح شهرستان گرمسار به اتمام برسد.

گفتنی است پلاک‌ها و کدپستی‌های هوشمند جدید، مجهز به QR Code بوده و قابلیت اتصال برخط به سامانه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری را دارند و اطلاعات آن‌ها به‌صورت آنلاین به‌روزرسانی می‌شود.