به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر پورمدنی صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: پروژه طراحی سیستم آبیاری هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا به نتیجه رسیده، پایلوت آن در مزرعهای تحقیقاتی اطراف اصفهان اجرا شده و تا پایان شهریور ماه افتتاح خواهد شد.
وی افزود: این سیستم میتواند مصرف آب در بخش کشاورزی را که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد کل مصرف آب استان و کشور را تشکیل میدهد، به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه یکی از زمینههای قدیمی فعالیت این مجموعه، اکتشاف منابع آب بوده و در سال اخیر و چند ماه گذشته، پروژه طراحی سیستم آبیاری هوشمند به نتیجه رسیده است، اضافه کرد: آزمایشگاه این سیستم انجام شده، پایلوت آن در مزرعه تحقیقاتی اطراف اصفهان با همکاری سازمان تحقیقات کشاورزی پیادهسازی شده و احتمالاً به طور رسمی رونمایی خواهد شد.
پورمدنی تاکید کرد: برخلاف سیستمهای مشابه قبلی که بیشتر بر اتوماسیون ساده مثل باز و بسته شدن شیر برقی متکی بودند، این سامانه از هوش مصنوعی، فضای ابری و اینترنت اشیا کمک گرفته و میتواند به کاهش واقعی مصرف آب منجر شود.
وی با اشاره به فلسفه تأسیس جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی از ابتدا ۲ مقوله اصلی داشته که یکی بحث فرهنگی و انجام فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها و دوم بحثهای پژوهشی و فناورانه است.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان افزود: مباحثی مثل آموزش، تجاریسازی و اشتغال به مرور زمان و با توجه به مقتضیات روز به فعالیتهای جهاد دانشگاهی اضافه شد.
هدف گذاری کاهش ضایعات کشاورزی از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد
پورمدنی در ادامه به پروژه مدیریت و کاهش ضایعات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در کشور حدود ۳۰ درصد از تولید محصولات کشاورزی از بین میرود. در برنامههای متعدد هدف این است که این رقم به ۱۵ درصد برسد.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی این است که آمار مشخصی در کشور وجود ندارد. ما نهادههایی مثل بذر، کود، سم و از همه مهمتر آب را مصرف میکنیم، محصول تولید میکنیم و بعد به دلایل مختلف از بین میرود.
پورمدنی ادامه داد: اگر بتوانیم از ایجاد ضایعات جلوگیری کنیم یا ضایعات ایجادشده را به ارزش افزوده تبدیل کنیم، هم به کاهش مصرف آب کمک میکند و هم امنیت غذایی پایدار که در اسناد بالادستی کشور ذکر شده، تقویت میشود.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان تأکید کرد: گروههای پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در ۶ ساختار مشخص از جمله معدن، شیمی و صنایع غذایی فعالیت میکنند و سالیان سال در پروژههای دفاعی نیز همکاری پژوهشی داشتند.
برای اولین بار اصفهان میزبان چهاردهمین دوره مناظرات ملی دانشجویان میشود
پورمدنی در ادامه با اشاره به اینکه عمده فعالیتهای فرهنگی در فضای دانشگاهها از طریق کانونهای دانشجویی انجام میشود، گفت: مهمترین کانون در دانشگاه صنعتی اصفهان، کانون مناظره و گفتگو است که با هدف ترویج فرهنگ گفتگو میان نسل جوان فعالیت میکند.
وی خاطرنشان کرد: هفته اول شهریور ماه امسال، مرحله کشوری چهاردهمین دوره مناظرات ملی دانشجویان ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان افزود: این اولین بار است که مرحله کشوری جایی غیر از تهران برگزار میشود و ۶۴ تیم از سراسر کشور در این رقابت شرکت میکنند و مقامات کشوری نیز حضور خواهند داشت.
پورمدنی ابراز کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی این وظیفه را به جهاد دانشگاهی سپرده و مراحل از دانشگاهی، استانی و منطقهای به کشوری تجمیع میشود.
۲ دپارتمان تخصصی هوش مصنوعی و بازیهای رایانهای فعال است
به گفته وی، حدود ۱۶ مرکز آموزشی توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و مجموعه صنعتی اصفهان فعالیت دارند و این شبکه بزرگترین شبکه آموزش کشور محسوب میشود.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان با بیان اینکه ۲ دپارتمان تخصصی شاخص داریم، خاطرنشان کرد: دپارتمان فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی که آموزشهای مرتبط با هوش مصنوعی و دپارتمان تخصصی بازیهای رایانهای را ارائه میدهد.
به گفته پورمدنی، حدود ۹۷ درصد بازیهای موجود در کشور وابسته به بازیهای خارجی است و این دپارتمان با همکاری بخشهای مختلف در حال فعالیت است.
وی همچنین به برگزاری رویداد ملی فناوریهای نوین آموزشی در بهمنماه در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: اصفهان یکی از استانهای پیشرو در هوش مصنوعی و فناوریهای نوین است. این رویداد ایدههای مختلف را جمعآوری میکند تا بتوانیم آنها را به محصولات دانشبنیان تبدیل و به بازار عرضه کنیم. گریزی از عبور از آموزش سنتی به سمت آموزشهای نوین و شخصیسازیشده نیست.
مرکز نوآوری مشترک با شهرک علمیتحقیقاتی اصفهان راهاندازی شد
رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان همچنین به تشکیل مرکز نوآوری مشترک با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اشاره کرد و افزود: هدف این مرکز حمایت از هستههای فناور و شرکتهای فناور است. ما محل، مکان، زیرساخت، منتور و مربی فراهم میکنیم تا ایدهها تا مرحله بازار پیش بروند و حتی در بحث بازاریابی نیز میتوانیم کمک کنیم.
نظر شما