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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

کدورت آب رودخانه «جورد» دماوند مربوط به پروژه عمرانی است

کدورت آب رودخانه «جورد» دماوند مربوط به پروژه عمرانی است

پس از انتشار تصاویری از کدرشدن آب رودخانه جورد در دماوند و گزارش‌های مردمی درباره این موضوع، اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان اعلام کرد: منشأ کدورت آب در بررسی‌های میدانی شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار تصاویری از کدرشدن آب رودخانه جورد در دماوند، اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان اعلام کرد: بررسی‌های میدانی و نمونه‌برداری از آب، ارتباط کدورت ایجادشده با عملیات عمرانی یک پروژه را مشخص کرده است.

نقی میرزاکریمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند، گفت: پس از دریافت گزارش‌های مردمی و انتشار فیلم‌هایی درباره وضعیت آب رودخانه، کارشناسان محیط زیست در محل حاضر شدند و بررسی‌های میدانی را آغاز کردند.

به گفته او، در جریان این بررسی‌ها منشأ کدورت شناسایی و از آب رودخانه نیز نمونه‌برداری شد. نتایج بررسی‌های کارشناسی، ارتباط آلودگی ایجادشده با فعالیت‌های عمرانی پروژه را نشان داد.

میرزاکریمی گفت: پس از احراز آلودگی، برای شرکت مجری پروژه اخطاریه زیست‌محیطی صادر شد و از پیمانکار خواسته شد پساب حاصل از فعالیت دستگاه‌های حفاری را مطابق استانداردهای زیست‌محیطی مدیریت و آثار ناشی از آلودگی را برطرف کند.

او افزود: در ادامه پیگیری‌ها و با حمایت و دستور رئیس دادگاه بخش رودهن، پیمانکار موظف شده است ضوابط زیست‌محیطی را به طور کامل رعایت کند و مدیریت پسماند و پساب ناشی از عملیات اجرایی را مطابق مقررات انجام دهد.

الزام پیمانکار به ایجاد حوضچه رسوب‌گیر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند گفت: بر اساس تعهدات شرکت مجری، ایجاد حوضچه‌های رسوب‌گیر و احداث سامانه مناسب تصفیه پساب در دستور کار قرار گرفته است.

انتقال اصولی پسماندها و باطله‌های حاصل از عملیات عمرانی نیز از دیگر تعهدات پیمانکار عنوان شده است.

میرزاکریمی تأکید کرد: اجرای اقدامات اصلاحی تحت نظارت کارشناسان محیط زیست انجام خواهد شد و میزان پایبندی پیمانکار به تعهدات زیست‌محیطی نیز به صورت مستمر مورد پایش قرار می‌گیرد.

او با اشاره به اهمیت منابع آبی منطقه گفت: اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی نباید به بهای آسیب‌دیدن منابع طبیعی تمام شود و الزامات زیست‌محیطی باید در تمام مراحل اجرای پروژه‌ها رعایت شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند در پایان گفت: دستگاه‌های نظارتی و محیط زیست این موضوع را تا اجرای کامل اقدامات اصلاحی دنبال خواهند کرد تا از تکرار آلودگی و ورود پساب و باطله‌های عمرانی به منابع آبی منطقه جلوگیری شود.

کد مطلب 6912979

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