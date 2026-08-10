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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

جا به جایی بیش از ۴۱ هزار زائر اربعین با ناوگان حمل ونقل جاده‌ای کرمان

جا به جایی بیش از ۴۱ هزار زائر اربعین با ناوگان حمل ونقل جاده‌ای کرمان

کرمان- معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان کرمان از جا به جایی ۴۱ هزار و ۳۲۰ زائر اربعین حسینی (ع) در قالب یک هزار و ۴۲۸ سفر رفت وبرگشت به مرزهای هدف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهند شفق، صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: در بخش اعزام زائران از کرمان به مرزهای هدف، ۹۰۸ سفر انجام شد و ۲۳ هزار و ۶۳۴ زائر جابهجا شدند؛ همچنین در مسیر بازگشت نیز ۵۲۰ سفر به ثبت رسید و ۱۷ هزار و ۶۸۶ زائر به استان بازگردانده شدند.

وی با اشاره به رشد قابل توجه جابه جایی زائران نسبت به سال گذشته، افزود: در مدت مشابه سال گذشته، ۷۱۲ سفر و جا به جایی ۱۷ هزار و ۲۶۹ مسافر ثبت شده بود که این آمار در طرح اربعین امسال به یک هزار و ۴۲۸ سفر و ۴۱ هزار و ۳۲۰ مسافر افزایش یافت.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری استان کرمان همچنین ازپیش فروش بلیت مسیر شلمچه با ظرفیت ۱۸ هزار و ۷۳۵ صندلی خبر داد و تصریح کرد: با بسیج ظرفیت ناوگان عمومی و استقرار نیروهای اجرایی و نظارتی، جابه جایی زائران در هر دو موج رفت و برگشت مدیریت شد.

کد مطلب 6912977

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