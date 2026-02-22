بهره برداری از «طرح جینف» در گرمسار؛ پلاک های هوشمند رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح یکشنبه آئین رونمایی و نصب نخستین پلاک و کدپستی هوشمند شهرستان گرمسار در قالب پروژه ملی آدرس‌گذاری مکان‌محور (GNAF) با حضور جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سمنان در این مراسم از جینف به عنوان یکی از مهمترین طرح های دولت در راستای اجرای پروژه بزرگ دولت الکترونیک یاد کرد.

رضا عبدالله زاده با بیان اینکه این طرح برای نخستین بار در گرمسار اجرایی می شود، تاکید کرد: جینف یا همان پلاک و کد پستی هوشمند دارای مزیت های ویژه ای است که از جمله آنها می توان به تسهیل در سرشماری و آمارهای دقیق برای برنامه ریزی در حوزه توسعه اقتصادی و شهری و اجتماعی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه جینف یکی از مهمترین اقدامات در حوزه برنامه ریزی شهری و دولت الکترونیک است، تاکید کرد: در کنار مقوله برنامه ریزی، این طرح برای شناسایی دقیق آدرس ها و همچنین مبلمان شهری نیز بسیار اهمیت دارد.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه این پلاک های هوشمند دارای امکان اتصال دستگاه های اجرایی و خدماتی مانند گاز و برق و ... را دارند، تاکید کرد: اطلاعات کاربردی پلاک ها در تسهیل روند های اداری بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

عبدالله زاده همچنین بیان کرد: طبق اعلام شرکت پست طرح جینف در استان سمنان با ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی روبرو است همچنین نصب پلاک های هوشمند به صورت متوسط ۴۹ درصد پیشرفت داشته است.

وی با بیان اینکه ۶۳درصد پلاک های هوشمند شهری و ۳۴ درصد پلاک های روستایی تا کنون نصب شده است، افزود: در مجموع اجرای جینف در شهرها ۸۹ درصد و در روستاهای استان ۷۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.