به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد الهداد مدیرعامل شرکت توانیر در جلسه با نمایندگان ارشد دستگاههای نظارتی و امنیتی و مدیران صنعت برق کشور، با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب و انرژی، مقابله با مصارف غیرمولد و توسعه تجدیدپذیرها را الزامات اصلی حفظ پایداری شبکه برق کشور دانست و اظهار داشت: برق به «نفس دوم جامعه» تبدیل شده و تابآوری شبکه در تمام روزهای سال نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است.
الهداد با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب و انرژی، مقابله با مصارف غیرمولد و توسعه تجدیدپذیرها را الزامات اصلی حفظ پایداری شبکه برق کشور دانست و اظهار داشت: برق به «نفس دوم جامعه» تبدیل شده و تابآوری شبکه در تمام روزهای سال نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است.
مقابله با سوداگری در مصرف برق و آب
الهداد با اشاره به سهم ۷ هزار مگاواتی بخش کشاورزی از بار پایه شبکه در تابستان، بر ضرورت ساماندهی این مصارف تأکید کرد و افزود: بخشی از این انرژی در مسیرهای غیرمولد نظیر استخراج غیرمجاز رمزارز و یا استفادههای خارج از الگوی تعیینشده صرف میشود. در مواردی شاهد برداشت آب و مصرف برق برای فروش به ویلاها هستیم که این «سوداگری آب و انرژی» باید با جدیت متوقف شود و اجازه مصرف منابع محدود در مسیرهای غیرقانونی داده نشود.
وی توسعه نیروگاههای خورشیدی، احداث خطوط انتقال و تقویت شبکه را از محورهای اصلی افزایش ظرفیت صنعت برق برشمرد و تصریح کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کنار اقدامات زیرساختی، فشار موجود بر شبکه را کاهش میدهد.
سناریوهای آمادگی برای زمستان
مدیرعامل توانیر با پیشبینی چالشهای تأمین سوخت در زمستان پیشرو، بر تدوین سناریوهای عملیاتی تأکید کرد و گفت: زمستان امسال ممکن است با چالش جدی در تأمین گاز مواجه شویم که منجر به افزایش تقاضای استفاده از وسایل گرمایشی برقی خواهد شد.
وی افزود: استفاده گسترده از تجهیزات گرمایشی قدیمی و غیراستاندارد، فشار سنگینی به شبکه وارد میکند؛ بنابراین هماهنگی برای تأمین تجهیزات کممصرف و تدوین سناریوهای مدیریت مصرف متناسب با شرایط مناطق سردسیر و استانهای شمالی و غربی کشور از هماکنون در دستور کار قرار دارد.
الهداد در پایان، هدف نهایی صنعت برق را تداوم فعالیت صنایع و چرخش چرخ اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: خنثیسازی برنامههایی که با هدف زمینگیر کردن اقتصاد طراحی شده، با مدیریت دقیق مصرف در بخش خانگی و صیانت از پایداری شبکه امکانپذیر است.
نظر شما