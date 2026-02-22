۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۷۲ هزار و ۷۲ نفر و مجروحان به ۱۷۱ هزار و ۷۴۱ نفر افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۷۲ هزار و ۷۲ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۱ هزار و ۷۴۱ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ساعات گذشته همچنین پیکر ۲ شهید به بیمارستان منتقل شده است. طی این مدت ۳ نفر نیز زخمی شده‌ اند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، تاکنون ۶۱۴ نفر به شهادت رسیده و ۱۶۴۳ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این مدت پیکر ۷۲۶ شهید نیز از زیر آوار خارج شده ‌اند.

    جهانبخش IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      رژیم حعلی و درمانده صهیونی به زودی نابود خواهد شد مرگ بر صهیون

