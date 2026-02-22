به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی لقایی، جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا اظهار داشت: در راستای انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد پروازهای آلوده ورودی و ترانزیت مواد مخدر از مبداء کشورهای خارجی به کشور، کارکنان هوشیار پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) حین کنترل و بازرسی مسافرین پرواز ورودی از یکی‌از کشورهای خارجی، در رابطه با حمل مواد مخدر مظنون شدند.

جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا بیان داشت: در بازرسی فنی و تخصصی به عمل آمده و همچنین با انجام آزمایش محرز گردید مواد مخدر بصورت حرفه‌ای آب‌بندی شده و کاملا قابل رویت می باشد، خود متهم نیز در خصوص بلع مواد مخدر بسته‌بندی شده اعتراف نمود که در نهایت ضمن هماهنگی قضایی و مراقبت های ویژه، تعداد ۷۷ بسته مواد مخدر از نوع کوکائین به‌صورت آب‌بندی شده به وزن ۹۴۷ گرم از وی دفع و ضبط شد، که طبق نظر کارشناسی ارزش ریالی این مواد مکشوفه بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد شد.

این مقام ارشد انتظامی ضمن استمرار اقدامات کنترلی در مبادی ورودی و خروجی مرزهای هوایی و پیشگیری از هرگونه جرائم و جلوگیری از آلودگی جوانان توسط سوداگران مرگ، خاطرنشان کرد: سوداگران مرگ و تمامی افرادی که با واردات، توزیع و ترویج مواد مخدر سلامت جامعه و آینده جوانان این سرزمین را نشانه گرفته‌اند باید بدانند که پلیس با تمام توان، اقتدار و هوشمندی آن‌ها را شناسایی و با قاطعیت و بدون اغماض در چنگال قانون گرفتار خواهد کرد. هیچ حاشیه امنی برای این افراد وجود ندارد و پاسخ ما به آنان تنها اجرای عدالت است.

سردار علی لقایی در پایان افزود: از خانواده‌های عزیز انتظار می رود با افزایش سطح آگاهی و نظارت بررفتارهای اجتماعی فرزندان خود همراه و همیار پلیس در مقابل با این پدیده‌ی شوم باشند. جوانان عزیز نیز بدانند که مواد مخدر دشمن پنهانِ امید، انرژی و آینده‌ی روشن آنان است. مسیر موفقیت و سعادت از خودباوری، ورزش، علم و تلاش صادقانه می گذرد، نه از دامی که سوداگران مرگ برای نابودی نسل آینده پهن کرده‌اند.