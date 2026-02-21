کشف ۴۱ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس همدان و کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر فعالیت یک باند حرفهای در زمینه انتقال مواد مخدر از استانهای جنوب شرقی به استانهای مرکزی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام یک سری اقدامات فنی و اطلاعاتی، سرنخهایی از انتقال یک محموله سنگین تریاک به دست آمد که با هماهنگی مقام قضائی و مشارکت مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، یک دستگاه کامیون حامل مواد در مسیر شناسایی و متوقف شد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از خودروی توقیفی، مأموران موفق به کشف ۴۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند که به طرز ماهرانهای در قسمتهای مختلف خودرو جاسازی شده بود.

سردار نجفی از دستگیری ۲ قاچاقچی در این رابطه خبر داد و خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با پدیده شوم مواد مخدر، اظهار داشت: اشراف اطلاعاتی و تعامل عملیاتی با سایر استانها دو رویکرد مهم در مبارزه با قاچاق مواد مخدر است که خوشبختانه تاکنون نتایج ارزشمندی را به همراه داشته است.