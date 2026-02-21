۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

توقیف خودرو حامل مواد مخدر در ایست و بازرسی میناب

میناب- فرمانده انتظامی شهرستان میناب از شناسایی و توقیف یکدستگاه خودرو و کشف یک محموله مواد مخدر شیشه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزگذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور میناب به بندرعباس به یکدستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ به رانندگی یک مرد و سرنشینی دو خانم مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از داخل خودرو مقدار ۲۴ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی شیشه که به طرز ماهرانه در جلو پای سرنشین جلو جاساز شده بود، کشف کردند.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: در این رابطه ۳ متهم راننده و سرنشینان خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال گردید.

