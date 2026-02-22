به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه بخشهایی از نیزارهای حاشیه رودشور دچار آتشسوزی شد؛ حادثهای که به گفته شاهدان، با بلند شدن دود غلیظ، بخشهایی از آسمان شهر پرند را تیره کرد.
وحید جودکی، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی پرند، در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این حریق از ساعاتی پیش در چند نقطه بهطور همزمان آغاز شده و نیروهای عملیاتی برای مهار آتش به محل اعزام شدهاند.
او با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی منطقه افزود: باتلاقی بودن محدوده نیزارها عملیات اطفای حریق را با دشواری همراه کرده است.
به گفته وی، احتمال عمدی بودن آتشسوزی مطرح است؛ رخدادی که بهگفته مسئولان محلی، در سالهای گذشته نیز در این محدوده تکرار شده است.
رئیس سازمان آتشنشانی پرند تأکید کرد: با وجود ایجاد دود و آلودگی هوا، این آتشسوزی تهدید مستقیمی برای مناطق مسکونی محسوب نمیشود، زیرا خاکریزهای اطراف رودشور از گسترش آتش به محدوده شهری جلوگیری میکند.
به گفته مقامهای امدادی، نیروهای آتشنشانی تا مهار کامل حریق در محل حضور خواهند داشت.
نظر شما