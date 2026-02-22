به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینیوند معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر رد صلاحیت برخی از نامزد های انتخابات شوراها از جمله تعدادی از اعضای فعلی شورای شهر تهران و دیگر شهرهای کشور از سوی هیاتهای نظارت، ابراز امیدواری کرد با توجه به نظر مسئولان ارشد نظام مبنی بر فراهم شدن زمینه مشارکت پرشور مردم در انتخابات آتی، فرصت حضور نمایندگان طیفهای مختلف به عنوان نامزد فراهم شود و افراد رد صلاحیت شده نیز بتوانند با رفع مشکل به عرصه رقابت بازگردند.
زینیوند گفت: البته ما هنوز جمعبندی نهایی درباره نظر هیاتهای نظارت شهرستانها نداریم؛ اما براساس اخبار و اطلاعات دریافتی در شهر تهران بهویژه با پیامکهایی که ارسال شده و از طریق سامانه وزارت کشور مشاهده کردهایم، نام نامزدهایی که قطعاً میتوانند در افزایش مشارکت انتخاباتی تأثیرگذار باشند، در میان ردصلاحیتشدگان هستند.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: برخی از اعضای فعلی شورای شهر تهران نیز که عمدتاً همنظر بودند، رد صلاحیت شدهاند و همچنین تعدادی از دوستانی که میتوانستند از دیگر جریانهای سیاسی به یک فهرست مشترک برسند و با فعالیت جدی در انتخابات باعث افزایش مشارکت و پرشور شدن انتخابات شوند، در این مرحله رد صلاحیت شدهاند؛ البته این پایان کار نیست و نامزدهای رد صلاحیت شده میتوانند اعتراض خود را ثبت کنند و بررسی شود.
زینیوند ادامه داد: برای بررسی اعتراضها ما مرحله هیاتهای نظارت استانی را در پیش داریم و پس از آن نیز مرحله هیات مرکزی نظارت باقی مانده است، با توجه به سوابق اعلامشده از سوی دستگاههای مرجع استعلام و تلاش حداکثری هیاتهای اجرایی، معتقدیم بسیاری از این افراد (هرچند هنوز جمعبندی نهایی انجام نشده و اعلام تهران نیز اولیه است) با پیگیریهای انجامشده و تعامل خوبی که با هیاتهای نظارت استان و هیات مرکزی نظارت وجود دارد، و نیز با توجه به نظر مسئولان ارشد نظام مبنی بر برگزاری انتخاباتی پرشور، انشاءالله بتوانند به عرصه رقابت بازگردند و در انتخابات حضور داشته باشند و تأیید صلاحیت شوند.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.
