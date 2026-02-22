انتصاب معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در حکمی «علی بحیرایی» را به عنوان معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای علی بحیرایی

با استناد به بند (۶) ماده (۱۴) اساسنامه و نظر به تدین، تخصص و تجربیات ارزنده قبلی، به موجب این ابلاغ، جنابعالی را برای مدت ۲ سال به عنوان معاون حمایت و سلامت خانواده در نهاد انقلابی کمیته امداد امام خمینی (ره) منصوب می کند.

براین اساس انتظار می‌رود با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب و تحولات مورد نظر هیات محترم امناء با عزم و همتی راسخ و نگاهی نوآورانه و بازشناسی ظرفیت‌های درون و برون‌سازمانی همراه با روحیه اخلاقی و ارزشی، انقلابی و جهادی، دانش‌گرایی و تحول‌خواهی، قانون‌گرایی و انضباط اداری و استفاده بهینه از منابع و پرهیز از هرگونه اسراف و تجمل‌گرایی و توجه دقیق به استفاده صحیح از بیت‌المال و با اتکال به قدرت لایزال الهی برای رسیدن به اهداف نورانی این تشکیلات انقلابی گام‌های اساسی بردارید.

اتخاذ رویکردی تحولی و کیفی‌سازی در عرصه‌های متنوع حمایتی، بهسازی و تقویت برنامه‌های جاری آن حوزه، اجرای برنامه‌های نو و بدیع متناسب با جایگاه خاص این نهاد انقلابی با تاکید بر توانمندسازی و ارائه خدمات هدفمند و همچنین حفظ کرامت و حرمت کمک‌شوندگان، از دیگر انتظارات اینجانب است.

امید است تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) توفیق خدمت‌گزاری بیشتر حاصل و موجبات قرب الهی و رضایت‌مندی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فراهم شود.