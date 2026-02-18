محمدرضا مومی اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد این طرح اظهار کرد: طرح «زندگی با آیه‌ها» که به ابتکار سازمان تبلیغات اسلامی طراحی و با همکاری اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در سطح استان پیگیری و اجرا می‌شود، بستری کاربردی برای انس روزانه با قرآن و فهم عملی آیات الهی فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه این طرح در سال گذشته با استقبال گسترده مددجویان همراه بوده است، افزود: در ماه مبارک رمضان سال گذشته، بیش از ۴۴ هزار نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در گروه‌های سنی ۵ تا ۷۰ سال در این طرح شرکت کردند که از میان آنان، ۹۱ نفر به‌عنوان برگزیده معرفی و رتبه‌های اول تا سوم با اهدای جوایز نقدی چهار تا پنج میلیون تومانی مورد تجلیل قرار گرفتند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان با تأکید بر ضرورت دسترسی عادلانه همه اقشار جامعه به محتوای قرآنی گفت: با توجه به محدودیت دسترسی بخشی از جامعه هدف به اینترنت و تلفن هوشمند، در اجرای این طرح از ظرفیت «همیاران قرآنی» استفاده می‌شود تا فرآیند ثبت‌نام، آموزش و مشارکت حداکثری تسهیل شده و هیچ فردی از این برنامه معنوی محروم نماند.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در ماه رمضان امسال، تعداد شرکت‌کنندگان در طرح «زندگی با آیه‌ها» به حدود ۶۰ هزار نفر برسد. محتوای مرتبط با ۳۰ آیه منتخب قرآن کریم به‌صورت روزانه از طریق کانال «زندگی با آیه‌ها» در پیام‌رسان ایتا به نشانی zendegibaayehaisfahan@

برای شرکت‌کنندگان ارسال خواهد شد.

اردستانی با تأکید بر لزوم ثبت‌نام دقیق و صحیح در سامانه طرح تصریح کرد: تمامی متقاضیان باید صرفاً از طریق سایت رسمی طرح «زندگی با آیه‌ها» به نشانی zendegibaayeha.ir نسبت به ثبت‌نام و تکمیل پروفایل اقدام کنند. همچنین افرادی که در سال گذشته در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، لازم است امسال نیز با ثبت مجدد کد ملی و انتخاب گزینه کمیته امداد، فرآیند حضور خود را تکمیل کنند تا مشمول امتیازات ویژه طرح شوند.

وی با اشاره به سازوکار جوایز این طرح گفت: بهره‌مندی از جوایز سامانه از دو مسیر امکان‌پذیر است؛ نخست از طریق شرکت در قرعه‌کشی‌های دوره‌ای و دوم از طریق افزایش امتیاز با تعامل مستمر و فعال با محتوای بارگذاری‌شده در طول ماه مبارک رمضان.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» در ماه رمضان، فرصتی برای تعمیق ارتباط مددجویان با قرآن کریم و نهادینه‌سازی مفاهیم قرآنی در سبک زندگی فردی و اجتماعی است و امیدواریم با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان، این جریان قرآنی به حرکتی ماندگار تبدیل شود.