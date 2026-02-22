تأکید شهردار تهران بر توسعه اقتصاد چرخشی سازمان مدیریت پسماند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بازدید میدانی شهردار تهران از یکی از مجموعههای سازمان مدیریت پسماند واقع در زمین بهشتی که با همراهی محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری نهران و جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان انجام شد، روند اجرایی پروژه و ظرفیتهای فنی آن، میزان محصولات تولیدی از پسماندهای ساختمانی و عمرانی و همچنین چالشها و الزامات تسریع در بهرهبرداری نهایی مورد بررسی قرار گرفت.
شهردار تهران در این دیدار با تأکید بر ضرورت حرکت بهسمت اقتصاد چرخشی و کاهش دفن پسماندهای ساختمانی، این پروژه را یکی از مصادیق عینی تبدیل تهدیدهای زیستمحیطی به فرصتهای اقتصادی و عمرانی دانست و بر لزوم افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و توسعه کاربرد قطعات بتنی بازیافتی در پروژههای شهری تأکید کرد.
در ادامه، قضاتلو با اشاره به کارایی محصولات بتنی تولیدی در بهینه سازی منظر پایتخت به عنوان مبلمان شهری، تصریح کرد: بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی علاوه بر کمک به اقتصاد چرخشی، موجب صرفه جویی در هزینه های شهرداری نیز می شود. لذا هماهنگی لازم با سازمان زیباسازی برای استفاده هدفمند از المانهای بتنی بازیافتی در طراحی و تجهیز فضاهای شهری، صورت گرفته است.
تأکید شهردار تهران بر توسعه اقتصاد چرخشی در بازدید سرزده از سازمان مدیریت پسماند
در پایان این بازدید، قضاتلو گزارشی از اقدامات انجامشده، برنامههای آتی و چشمانداز توسعه تولید قطعات بتنی از پسماندهای ساختمانی و عمرانی ارائه کرد؛ پروژهای که نقش مؤثری در مدیریت اصولی پسماند، کاهش هزینههای عمرانی و ارتقای شاخصهای محیطزیستی شهر تهران ایفا خواهد کرد.
