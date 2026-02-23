افزایش ظرفیت شارژ ناوگان برقی تهران با ۷ ایستگاه جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر اختیاری، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به بهره‌برداری از هفتمین ایستگاه شارژ برقی در پایتخت اظهار کرد: پروژه احداث این ایستگاه در زمینی به مساحت ۱۳ هزار متر مربع اجرا شده و شامل نصب و راه‌اندازی ۴۰ دستگاه شارژر ۱۲۰ کیلوواتی است. این ایستگاه ظرفیت شارژ روزانه ۱۲۰ دستگاه اتوبوس برقی و ۹۶۰ دستگاه خودروی برقی را فراهم کرده و به مجموعه زیرساخت‌های شارژ شهر تهران اضافه شده است.

اختیاری در ادامه به ظرفیت فعلی زیرساخت‌های شارژ اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۳۰ دستگاه شارژر ۱۲۰ کیلوواتی فعال در سطح شهر داریم که امکان شارژ ۳۸۰ دستگاه اتوبوس برقی را در چرخه ۲۴ ساعته فراهم می‌کنند. همچنین این زیرساخت‌ها ظرفیت شارژ حدود هزار دستگاه تاکسی برقی را نیز دارند.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی انجام‌شده برای توسعه ایستگاه‌های شارژ بر اساس میزان واردات خودروهای برقی در حوزه حمل‌ونقل عمومی، شامل اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها، صورت گرفته است تا همگام با ورود این ناوگان، زیرساخت‌های لازم نیز فراهم باشد.

اختیاری با اشاره به برنامه توسعه آتی تصریح کرد: در حال حاضر هفت ایستگاه جدید دیگر در دست بهره‌برداری داریم که فرآیند اجرایی آن‌ها در حال انجام است و افتتاح رسمی آن‌ها تا پایان دوره مدیریت شهری انجام خواهد شد. از این تعداد، دو ایستگاه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسند.

به گفته وی، با بهره‌برداری از این هفت ایستگاه جدید، ۲۳۴ دستگاه شارژر دیگر به ۱۳۰ شارژر موجود اضافه خواهد شد. این افزایش ظرفیت، امکان شارژ ۵۲۸ دستگاه اتوبوس برقی در طول شبانه‌روز و همچنین ۵ هزار و ۱۰۰ دستگاه تاکسی برقی را به ظرفیت فعلی شهر تهران خواهد افزود.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران همچنین درباره وضعیت دوربین‌های نظارتی سطح شهر گفت: نوسازی و نگهداری دوربین‌ها یک فرآیند مستمر است که به‌طور مداوم در حال انجام است. در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد دوربین‌های سطح شهر فعال هستند و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: در برخی موارد ممکن است به دلیل قطعی برق یا خرابی‌های موردی، تعدادی از دوربین‌ها از مدار خارج شوند، اما این موارد نیز در قالب یک پروژه مستمر در حال پیگیری و رفع مشکل است و تلاش ما این است که میزان فعالیت دوربین‌ها را به نزدیک ۱۰۰ درصد برسانیم.