بهای خدمات مدیریت پسماند ساختمانی و عمرانی در سال ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و نود و هشتمین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه شهرداری تهران در خصوص بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی در سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه با ۴۲ درصد افزایش به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: پیشنهاد شهرداری تهران افزایش ۶۴ درصدی بود که ما افزایش ۴۲ درصدی را نهایی کردیم.

وی با اعلام اینکه درآمد در این بخش چندان زیاد نبوده و این درآمد بر اساس توجیهات فنی و اقتصادی تا پایان امسال به ۸۰ میلیارد تومان می رسد، افزود: تلاش بر این بوده که اعداد به صورت غیرمتعارف افزایش نیابد که افرادی که نخاله ها را انتقال می دهند، نخاله را در محل دیگری تخلیه کنند.

پیرهادی با اشاره به هزینه های پیش بینی شده از محل درآمدها، یادآور شد: هزینه توسعه زیرساخت مجتمع پردازش و دفع آبعلی ۴۸ میلیارد تومان، تولید، نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی سامانه یکپارچه مدیریت پسماند و سخت افزار مربوطه سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، هزینه های اداری عمومی، تجهیزات و ملزومات اداری، قبوض انرژی و تعمیرات و نگهداری ساختمان ها ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، هزینه های عملیاتی شامل تعمیر، نگهداری، سوخت و استهلاک خودروهای نظارتی ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، هزینه پرسنلی اداری و نظارت ۴۵ نفر ۴۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و برنامه های مطالعاتی و پژوهشی و اجرای مرتبط با طرح جامع دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان است. در مجموع هزینه ها براساس آنچه پیش بینی شده بیش از ۱۲۶ میلیارد تومان خواهد بود.

محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه درآمد ما برای پسماند ساختمانی بر اساس لایحه بودجه پنج میلیارد تومان است، گفت: ما به دنبال راه اندازی کارخانه پنجم هستیم که شرایط بهتری در جمع آوری نخاله داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما می توانیم هم در انتقال زباله و هم نخاله، کاور پیش بینی کنیم که این موضوع پیشنهاد خوبی از سوی شوراست.

گفتنی است لایحه شهردار تهران در خصوص بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی در سال ۱۴۰۵ با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

همچنین در ادامه این جلسه لایحه شهردار تهران در خصوص معرفی پنج نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب بررسی و قائم مقامان ذیحساب انتخاب و معرفی شدند.