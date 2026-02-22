به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، برنامه اعزام هیأت تجاری شرکت‌های دانش‌بنیان به نمایشگاه بین‌المللی LEAP ۲۰۲۶ با هدف توسعه بازارهای بین‌المللی، معرفی توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های ایرانی و ایجاد فرصت‌های همکاری با سرمایه‌گذاران و شرکت‌های فناوری منطقه برگزار می‌شود.

این برنامه با حمایت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی برگزار شده و زمینه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای فناوری خاورمیانه را فراهم می‌کند.

نمایشگاه لیپ ۲۰۲۶ از ۱۳ تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ در شهر ریاض برگزار خواهد شد و زمان اعزام هیأت تجاری ایران نیز ۲۳ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.

هدف از اجرای این برنامه، فراهم‌سازی بستری برای معرفی محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه صادرات فناوری، شبکه‌سازی با سرمایه‌گذاران و فعالان فناوری در منطقه و آشنایی با روندهای جهانی در حوزه فناوری‌های نوظهور است.

محورهای اصلی این نمایشگاه شامل حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، فناوری‌های مالی (فین‌تک)، امنیت سایبری، شهرهای هوشمند، اینترنت اشیاء، سلامت دیجیتال، سرمایه‌گذاری و استارتاپ‌ها و همچنین فناوری‌های نوظهور آینده خواهد بود.

در قالب این برنامه، خدمات متنوعی برای شرکت‌های شرکت‌کننده در نظر گرفته شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به اخذ ویزای عربستان، بلیت رفت و برگشت، اقامت هتل به مدت ۶ روز و ۵ شب، ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی، مترجم و تورلیدر، بیمه مسافرتی، کارت ورود به نمایشگاه و همچنین هماهنگی جلسات تجاری B۲B و بازدیدهای تخصصی اشاره کرد.

هزینه حمایت دولتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۵۰۰ دلار و هزینه اعزام یک نماینده از هر شرکت با استفاده از این حمایت ۱۲۰۰ دلار تعیین شده است. همچنین برای رزرو اتاق سینگل یا استفاده از بلیت کلاس پروازی بیزنس، هزینه مازاد دریافت خواهد شد.

مهلت ثبت‌نام برای حضور در این برنامه تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ اعلام شده است و شرکت‌های متقاضی می‌توانند برای ثبت‌نام از طریق لینک https://B۲n.ir/LEAP۲۰۲۶ اقدام کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می‌توانند با شماره ۰۹۳۰۰۳۲۴۸۴۷ تماس بگیرند.