به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان البرز که روز یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۴۰۴ در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به ضرورت مدیریت دقیق بازار، اظهار کرد: در شرایط فعلی، نظارت مستمر و میدانی بر روند عرضه و قیمت کالاها یک اولویت جدی است و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی کامل، از بروز هرگونه تخلف یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بهاره در استان افزود: نمایشگاه بهاره با هدف تنظیم بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب برگزار می‌شود و خوشبختانه اصناف استان نیز با استقبال مناسب به فستیوال فروش پیوسته‌اند و تخفیف‌های واقعی حداقل ۲۰ درصدی را اعمال می‌کنند که این روند در حال گسترش است.

استاندار البرز تصریح کرد: مشارکت فعال اصناف در این طرح، نشان‌دهنده همراهی بخش خصوصی با سیاست‌های تنظیم بازار است و باید با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه بهره‌مندی حداکثری مردم از این تخفیف‌ها فراهم شود.

عبداللهی همچنین با تأکید بر لزوم حمایت از فعالان صنفی، از اداره کل امور مالیاتی استان خواست نسبت به تدوین و ارائه بسته حمایتی ویژه برای اصناف اقدام کرده و پیشنهادهای عملیاتی خود را برای تسهیل فعالیت واحدهای صنفی ارائه دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت نانوایی‌ها، سهمیه‌های آرد و نحوه توزیع آن اشاره کرد و گفت: روند فعالیت نانوایی‌ها و میزان تخصیص آرد باید به‌صورت دقیق رصد شود و با هرگونه تخلف جدی در این حوزه به‌طور قاطع برخورد شود تا حقوق مردم تضییع نشود.

استاندار البرز با تأکید بر اینکه آرامش بازار نتیجه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و همراهی اصناف است، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول باید با رویکردی جهادی و پاسخگو، شرایطی فراهم کنند که مردم در تأمین مایحتاج خود با دغدغه‌ای مواجه نشوند و بازار استان در ثبات کامل اداره شود.