به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان آزرمی آخرین آمار ثبت‌نام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای استان همدان را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه با پایان مهلت قانونی ثبت‌نام، در مجموع ۶ هزار و ۳۹۲ نفر در سطح استان نام‌نویسی کرده‌اند، اظهار کرد: از این تعداد، ۳۷۳ نفر معادل ۶ درصد زن و ۶ هزار و ۱۹ نفر معادل ۹۴ درصد مرد هستند.

دبیر ستاد انتخابات استان همدان با اشاره به گستره برگزاری انتخابات افزود: در این دوره، انتخابات شوراهای اسلامی در ۹۶۱ روستای استان برگزار می‌شود که از این تعداد، ۸۵۲ روستا دارای شورای سه‌نفره و ۱۰۹ روستا دارای شورای پنج‌نفره خواهند بود. تعداد اعضای شوراها نیز بر اساس نصاب جمعیتی هر روستا تعیین شده است.

آزرمی با اشاره به وجود ۳ هزار و ۱۰۱ کرسی شوراهای روستایی در استان، درباره ترکیب سنی داوطلبان گفت: مسن‌ترین داوطلب، مردی ۹۰ ساله از بخش مرکزی شهرستان رزن و جوان‌ترین داوطلب، مردی ۲۵ سال و یک ماه و چهار روزه از بخش زرین‌دشت شهرستان نهاوند است.

وی در ادامه با مقایسه آمار این دوره با دوره ششم انتخابات شوراهای روستایی تصریح کرد: در دوره ششم، ۵ هزار و ۴۷۳ نفر ثبت‌نام کرده بودند که این رقم در دوره هفتم به ۶ هزار و ۳۹۲ نفر افزایش یافته و بیانگر رشد حدود ۱۶ درصدی ثبت‌نام‌هاست. همچنین تعداد داوطلبان زن از ۲۰۷ نفر در دوره قبل به ۳۷۳ نفر در این دوره رسیده است.

دبیر ستاد انتخابات استان همدان بیان کرد: در دوره ششم انتخابات شوراهای روستایی در ۹۱۷ روستا برگزار شد که این تعداد در دوره جدید به ۹۶۱ روستا افزایش یافته و نشان‌دهنده رشد ۴۴ روستایی، معادل حدود ۵ درصد است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با مشارکت گسترده مردم برگزار شود و جلوه‌ای از اراده عمومی در پارلمان‌های محلی را به نمایش بگذارد.