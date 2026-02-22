هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: بر این اساس نسبت به افزایش ارتفاع موج و وزش باد شدید طی روزهای آینده هشدار داده میشود.
وی با اشاره به افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس بیان کرد: این وضعیت باعث اختلال در ترددهای دریایی، به ویژه شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی میشود و خطر غرق شدن شناگران و شناورهای نیمهسنگین وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: توصیه میشود که از هرگونه تردد دریایی غیرضروری خودداری شود، شنا در مناطق تحت تأثیر ممنوع و تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی اتخاذ شود.
