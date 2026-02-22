۳۷۲ نفر در انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای رامسر ثبت نام کردند

مسلم قبادیان در گفت وگو با خبرنگار مهر از ثبت‌نام ۳۷۲ نفر برای ۵۱ روستای واجد شرایط انتخابات شوراهای اسلامی در این شهرستان خبر داد. وی اعلام کرد که از این تعداد، ۵۱ نفر زن و ۳۲۱ نفر مرد هستند.

وی گفت: شهرستان رامسر دارای ۱۵۳ کرسی شورایی در روستاها است که ۷۸ کرسی در بخش مرکزی و ۷۵ کرسی در بخش دالخانی تقسیم می‌شود.

فرماندار رامسر در خصوص وضعیت انتخابات در سه شهر این شهرستان نیز گفت: در مجموع ۱۰۰ نفر در انتخابات شوراهای اسلامی شهرها ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد، صلاحیت ۹۱ نفر تأیید شد و ۸ نفر به دلیل نقص مدارک نتوانستند وارد مرحله بعد شوند. در شهر رامسر ۴۴ نفر، در شهر کتالم و سادات‌شهر ۳۱ نفر و در شهر دالخانی ۱۶ نفر صلاحیت‌دار شناخته شدند.

وی افزود: داوطلبان عدم احراز شده می‌توانند تا تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۴ اعتراض خود را ثبت کنند.

قبادیان همچنین از پیش‌بینی ۵۰ شعبه رأی‌گیری ثابت و سیار در سه شهر شهرستان و ۵۱ شعبه در روستاها خبر داد و تأکید کرد: تمامی مراحل برگزاری انتخابات طبق قانون و با رعایت بی‌طرفی کامل انجام خواهد شد.

وی در خصوص تبلیغات انتخاباتی گفت: تبلیغات باید تنها یک هفته پیش از روز انتخابات صورت گیرد و هرگونه تبلیغ خارج از این چارچوب تخلف محسوب می‌شود.

فرماندار رامسر ابراز امیدواری کرد که با مشارکت حداکثری مردم، شوراهایی توانمند و متخصص برای پیشرفت و توسعه شهرستان انتخاب شوند.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.