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۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۵۹

حسینی نژاد اعلام کرد:

89 هزار مازنی نخستین بار در انتخابات92 رای خواهند داد

89 هزار مازنی نخستین بار در انتخابات92 رای خواهند داد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران گفت: 89 هزار و 756 نفر در استان به عنوان رای اولی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و چهارم شوراها رای خواهند داد.

سید عباس حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد ثبت نام شدگان شوراهای اسلامی شهر و روستای مازندران را 17 هزارو 945 نفر عنوان کرد و گفت: 357 نفر انصراف دادند.

وی به برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رامسر ، تنکابن و عباس آباد اشاره کرد و گفت: 12 نفر در این عرصه ثبت نام کردند که پنج نفر از آنان رد صلاحیت شدند.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، تعداد رای اولی های استان را 89 هزار و 756 نفر اعلام کرد.

وی با بیان اینکه از 21 شهرستان استان، 15 شهرستان از سواحل دریای خزر برخوردار هستند، گفت: با توجه به گردشگر پذیری استان تمهیدات لازم برای اخذ رای در مجتمع های تفریحی و توریستی کنار سواحل اندیشیده شده است.

حسینی نژاد گفت: 183 صندوق اخذ رای سیار برای سواحل دریای خزر تعیین شده است.

وی با بیان اینکه میهمانان و گردشگران می توانند برای حضور در عرصه سیاسی انتخابات به شعبه های سیار اخذ رای مراجعه کنند، ادامه داد: به طور یقین همه آحاد ملت، نقش حماسی خود را در 24 خراد سال جاری ایفا خواهند کرد.

مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، تعداد شعب اخذ رای در مازندران را سه هزارو 937 شعب اعلام کرد و بیان داشت: دو هزار و 495 صندوق در روستاها مستقر خواهد شد.

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، 24 خرداد 92 در ایران اسلامی برگزار می شود.
 

کد مطلب 2063539

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