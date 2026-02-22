ماه رمضان فرصت طلایی رساندن پیام قرآن به جوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست معاونت فرهنگی، آموزشی و امور پژوهشی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به صورت حضوری و ویدئوکنفرانسی در مرکز هوشمند رصد اطلاعات و داده کاوی این جمعیت برگزار شد؛ نشستی که با حضور مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان‌ها و استان‌های کشور، به ارزیابی عملکرد، بررسی برنامه‌های آتی و تشریح طرح های فرهنگی ماه مبارک رمضان اختصاص داشت.

در این نشست، ارزیابی عملکرد دفاتر نمایندگی ولی فقیه در استان‌ها و سازمان‌ها، تبادل نظر درباره برنامه‌های پیش رو و ارائه گزارش فعالیت ها در دستور کار قرار گرفت. همچنین طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های فرهنگی ماه مبارک رمضان تبیین شد و دستورالعمل های مرتبط با ماه مبارک رمضان و کمیته فرهنگی عملیات نوروز ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین شیخ الاسلامی، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر، در این نشست سیاست ها و برنامه‌های معاونت فرهنگی را برای دفاتر نمایندگی تشریح و بر ضرورت انسجام، هماهنگی و اجرای دقیق برنامه‌های فرهنگی ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۵ تاکید کرد.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین معزی، نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر، با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، این ماه را ضیافت الهی و فرصت احیای حیات طیبه دانست و با استناد به آیات قرآن کریم، بر نقش ایمان و عمل صالح در تحقق زندگی پاکیزه تاکید کرد.

وی با اشاره به تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره ماه رمضان به عنوان شهر دعیتم فیه الی ضیافة الله، خاطرنشان کرد: ماه رمضان فرصتی است تا با بهره گیری از قرآن کریم، سبک زندگی فردی و اجتماعی خود را اصلاح کنیم و پیام دین را به درستی به مردم، به ویژه نسل جوان، منتقل سازیم.

نماینده ولی فقیه در هلال احمر با تاکید بر اینکه طلاب و روحانیون فعال در این مجموعه کارمند صرف نیستند، افزود: حضور ما در هلال احمر برای رساندن پیام الهی و تقویت باورهای دینی در میان کارکنان، امدادگران، جوانان و خانواده‌های آنان است.

حجت الاسلام و المسلمین معزی جوانان را هدف اصلی هجمه‌های فرهنگی دشمن دانست و تصریح کرد: دشمن می‌کوشد باورهای اعتقادی جوانان را تضعیف کرده و سبک زندگی آنان را از چارچوب های دینی خارج کند؛ از این رو وظیفه ماست با زبان روز و ادبیات مناسب، ایمان و هویت دینی آنان را تقویت کنیم.

وی با اشاره به مفهوم حیات طیبه در قرآن کریم، تاکید کرد: ایمان بدون عمل کافی نیست و عمل نیز باید صالح و شایسته باشد. اگر ایمان و عمل صالح در کنار هم قرار گیرد، جامعه به زندگی پاکیزه و عزتمند دست خواهد یافت.

نماینده ولی فقیه در هلال احمر همچنین بر ضرورت برگزاری جلسات قرآنی، گفتگوهای جوانانه، تبیین احکام مبتلابه ماه رمضان و ترویج فرهنگ ساده زیستی تاکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم سنت های نادرست و هزینه‌های سنگین، جایگزین سبک زندگی اسلامی‌شود.

وی با یادآوری نقش جوانان در دفاع مقدس و ایستادگی آنان در سخت ترین شرایط، افزود: آینده روشن جامعه اسلامی در گرو تربیت نسل مومن، آگاه و مسئولیت پذیر است و ماه رمضان بهترین فرصت برای این تربیت معنوی است.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در پایان با دعا برای توفیق خدمتگزاری فعالان فرهنگی هلال احمر، خواستار بهره گیری حداکثری از ظرفیت های رسانه ای و ارتباطی موجود برای ترویج مفاهیم قرآنی شد و از مسئولان دفاتر نمایندگی خواست در این ماه مبارک، برنامه‌های منسجم، اثرگذار و جوان محور را در اولویت قرار دهند.

چهارمین نشست فصلی معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر با جمع بندی برنامه‌های ماه رمضان و تاکید بر هم افزایی ملی دفاتر نمایندگی در سراسر کشور به کار خود پایان داد.