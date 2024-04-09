به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای فرهنگی و مدیران سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با حضور نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در حوزه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام لواسانات برگزار شد.

حجت الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در این نشست که به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جوانان برگزار شد، بر لزوم هویت بخشی مبتنی بر فرهنگی ایرانی _ اسلامی به جوانان در این سازمان تأکید کرد.

حجت الاسلام‌والمسلمین معزی با تاکید بر این مساله که توجه به مسائل جوانان با بهره‌گیری از ابزارهای روزآمد یکی از اولویت‌های فرهنگی در کشور است، افزود: با نگاهی به اساسنامه و اهداف جمعیت هلال‌احمر مشخص می‌شود که نزدیک به ۷۰ درصد از فعالیت‌های این سازمان مردم نهاد از مصادیق فرهنگی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین معزی در ادامه حضور داوطلبانه جوانان در برنامه‌هایی همچون طرح‌های نوروزی هلال‌احمر را نشانگر پایبندی جوانان ایران اسلامی نسبت به ارزش‌های اخلاقی برشمرد و تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت جوانان در جمعیت هلال احمر می‌تواند زمینه تعالی و ترقی این سازمان را فراهم سازد.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در این بخش بر لزوم ترویج هویت ایرانی اسلامی در سازمان جوانان تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از معضل‌های امروز جامعه از هم پاشیدگی خانواده، طلاق، اعتیاد و حاشیه‌نشینی و مهاجرت جوانان است.

حجت الاسلام‌والمسلمین معزی با اشاره به عضویت بیش از یک میلیون جوان در سازمان جوانان این جمعیت خاطرنشان کرد: جوانان سرمایه‌های عظیم این مجموعه هستند که باید از ظرفیت و پتانسیل حاصل از حضورشان در این جمعیت در جهت فعالیت‌های فرهنگی و جریان سازی فرهنگی و اجتماعی استفاده کند و در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در این بخش با برنامه‌ریزی فرهنگی گام بردارد.

نماینده رهبر معظم انقلاب در این بخش از سخنان خود به مرور برخی از اقدامات فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر همچون ایجاد رابطین فرهنگی و برگزاری سمینارها و انتشار مجلات در این مجموعه اشاره کرد.

حجت الاسلام‌والمسلمین معزی به گردهمایی سالانه مسؤولان دفاتر حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر در سال گذشته نیز اشاره کرد و افزود: گردهمایی سال گذشته در شیراز با محوریت امیدآفرینی و مسئولیت پذیری برگزار شد.

وی امیدآفرینی و مسوولیت‌پذیری را دو مصداق مهم فرهنگی در جامعه کنونی دانست و افزود: یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی ناامید ساختن مردم، به ویژه جوانان نسبت به آینده است.

حجت الاسلام‌والمسلمین معزی در ادامه بر اهمیت کار در حوزه جوانان و لزوم توجه به مشارکت آنان در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی تاکید کرد و اقدامات اخیر این سازمان را در این راستا را مثبت و سازنده ارزیابی کرد.

در ادامه هویت بخشی به جوانان را یکی از وظایف سازمان جوانان برشمرد و تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی همواره تلاش داشته‌اند به روش‌های تبلیغاتی ایمان و امید را در جوانان ایران اسلامی کاهش دهند، باید با برنامه‌ریزی فرهنگی این توطئه‌ها را خنثی نمود.

توجه به کانون‌های طلاب، توجه به تاریخ معاصر، لزوم توجه به موضوعات دینی از دیگر نکات مورد اشاره نماینده رهبر معظم انقلاب در این نشست بود.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر با توجه به روزهای پایانی آن تصریح کرد: قدر دانستن، مغتنم شمردن و بهره‌گیری از این ماه انسان می‌تواند، توشه‌ای عظیم و ارزشمند برای دنیا و آخرت خود ذخیره سازد. نماینده رهبر معظم انقلاب در این بخش از سخنان به بازخوانی بخشی از ادعیه‌های ماه مبارک رمضان پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین معزی در این مراسم خدمات ارائه شده از سوی اعضای سازمان جوانان در ایام نوروز را مثبت ارزیابی کرد و از تمام تلاش‌گران در این ایام قدردانی کرد.

رئیس سازمان جوانان نیز در این مراسم از نگاه توجه ویژه حجت الاسلام‌والمسلمین معزی به سازمان جوانان قدردانی کرد و به ارائه گزارشی از فعالیت‌های اخیر این سازمان پرداخت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید هاشم حسینی المدنی رئیس سازمان جوانان هلال احمر، یکی از برنامه‌های این سازمان را ارتقا مشارکت جوانان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی این سازمان عنوان کرد و افزود: تلاش ما این است که اعضا را در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری شریک کنیم.

وی بر اساس رهنمودهای نماینده رهبر معظم انقلاب در هلال احمر، التیام بخشی به زلزله‌های روحی و معنوی در جامعه را همانند تسکین درد و کمک به مصیبت دیدگان در حوادث و بحران‌ها و این مسئله را وظیفه مهم جمعیت هلال‌احمر دانست.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی المدنی در پایان از مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جوانان برای برگزاری این نشست قدردانی کرد.

در آغاز این نشست نیز حجت الاسلام‌والمسلمین بختی مسؤول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جوانان‌، به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های فرهنگی سازمان جوانان پرداخت.

مسؤول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جوانان وحدت و همدلی در این سازمان را یکی از ظرفیت‌های این مجموعه در تحقق برنامه‌های فرهنگی دانست و بر لزوم فعالیت‌ها همدلانه در جمعیت هلال احمر تاکید کرد.

در این مراسم معاونین و رؤسای ادارات سازمان جوانان نیز به ارائه جزئیات از عملکرد این سازمان در یک ساله اخیر به ویژه فعالیت‌های نوروزی این مجموعه پرداختند.

توجه به پیوست فرهنگی، افزایش ۴۰ درصدی جوانان در طرح نوروزی، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در ارزیابی‌ها، گزارشی از، طرح یاس، دادرس، سحر، طاها، ماهر و… از موضوعات مطرح شده در این نشست صمیمانه بود.