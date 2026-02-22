به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد خدمات سفر نوروزی به ریاست برگزار شد و در آن بر هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی تأکید شد.

استاندار البرز با تبریک فرا رسیدن ایام نوروز اظهار کرد: دولت همه ساله با ابلاغ دستورالعمل‌های لازم، تمهیدات ویژه‌ای برای خدمات سفر در نظر می‌گیرد و امسال نیز برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای میزبانی شایسته از مسافران در استان انجام شده است.

مجتبی عبداللهی با اشاره به کسب رتبه سوم کشوری استان در ارائه خدمات نوروزی سال گذشته افزود: هدف‌گذاری ما برای نوروز پیش‌رو، ارتقای کیفیت خدمات و دستیابی به رتبه برتر کشور است تا تجربه‌ای متفاوت و خاطره‌انگیز برای گردشگران رقم بخورد.

وی از مصوبه ارائه تخفیف‌های ویژه در مراکز اقامتی و پذیرایی خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات این جلسه، انجمن هتلداران استان تخفیف ۱۵ تا ۳۰ درصدی برای مسافران اعمال خواهند کرد و رستوران‌ها به‌ویژه مراکز بین‌راهی و مسیر نیز تخفیف‌های ۲۰ تا ۴۰ درصدی ارائه می‌دهند.

عبداللهی همچنین به توسعه زیرساخت‌های بوم‌گردی اشاره کرد و افزود: تا پایان سال جاری ۷۰ مجموعه بوم‌گردی آماده بهره‌برداری خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود طی دو تا سه ماه آینده این تعداد به ۱۰۰ مجموعه افزایش یابد که نقش مهمی در توزیع سفر و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان خواهد داشت.

استاندار البرز با اشاره به سیاست‌های حمایتی در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری گفت: صدور پروانه ساخت هتل بدون اخذ وجه در تمامی شهرستان‌های استان برای سرمایه‌گذاران این حوزه، فرصت مناسبی برای توسعه زیرساخت‌ها و تبدیل البرز از استان عبوری به مقصد گردشگری است.

عبداللهی با تأکید بر تنوع اقلیمی استان خاطرنشان کرد: فاصله کوتاه میان مناطق گرمسیری و سردسیری البرز، امکان بهره‌مندی از جاذبه‌های طبیعی متنوع را در مدت زمانی کوتاه فراهم کرده و این مزیت، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه گردشگری استان ایجاد کرده است.

وی در پایان تصریح کرد: با هم‌افزایی مدیران، اصناف و فعالان اقتصادی، تلاش خواهیم کرد خدمات نوروزی امسال در سطحی بالاتر از سال‌های گذشته ارائه شود و مسافران سفری ایمن، باکیفیت و رضایت‌بخش را در استان البرز تجربه کنند.