انجمن علمای یمن: آمریکا و رژیم صهیونیستی دو روی یک سکه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، انجمن علمای یمن در واکنش به اظهارات سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی درباره خاورمیانه و همچنین تحولات لبنان و ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

در بیانیه انجمن علمای یمن آمده است: اظهارات سفیر آمریکا، تمایل امپریالیستی به تثبیت معادله مباح دانستن هر گونه تجاوز به امت، تحمیل عمل انجام‌شده و پذیرش نقشه‌های دشمن را آشکار می‌کند. واکنش‌های رژیم‌های عربی به این اظهارات، شرم آور و ضعیف است، هیچ تأثیری ندارد و آمریکا و رژیم سرطانی صهیونیستی هم به آن توجهی نمی‌کنند.

این انجمن تأکید کرد: جاه‌طلبی‌های سران کفر جز با آماده باش رزمی، اقدام جهادی، آمادگی بالا برای فداکاری و بسیج مردم از طریق ایمان و جهاد خنثی نمی‌شود و قدرت آنها در هم نمی‌شکند. بازگشت جدی به قرآن کریم و پیروی از چراغ‌های هدایت، چیزی است که امت را از ننگ تحقیر و سرسپردگی رهایی می‌بخشد و آن را از عواقب سلطه‌گری نجات می‌دهد.

انجمن علمای یمن خاطرنشان کرد: حملات جنایتکارانه به لبنان، غزه و کرانه باختری، نقض مکرر حرمت مسجد الاقصی، تجاوزات به سوریه و تهدید ایران، نیازمند موضع واحد اسلامی و آمادگی بالا است. با وجود سرسپردگی رژیم های حاکم و همدستی برخی از آنها با دشمن، امت باید از خطرات اوضاع کنونی آگاه باشد و بداند که غفلت از این شرایط، فجایع بزرگی به بار خواهد آورد.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: مسئولیت ملت ها با اعلام برائت از آمریکا و اسرائیل، تحریم کالاهای آنها و آموزش خود با فرهنگ قرآن آغاز می‌شود، به ویژه که در ماه قرآن و جهاد هستیم. سیر رویدادها تأیید می‌کند که هیچ تفاوتی بین آمریکا و اسرائیل وجود ندارد؛ آنها دو روی یک سکه هستند و هر کسی که با آمریکا متحد شود، در واقع با اسرائیل متحد شده است.

انجمن علمای یمن در پایان تأکید کرده است که امت، به ویژه علما، باید با افزایش آگاهی در میان مردم و ترغیب آنها به جهاد در راه خدا و برائت از آمریکا و اسرائیل، مسئپولیت خود را به عهده بگیرند.