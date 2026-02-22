به گزارش خبرنگار مهر، پیرو اطلاعیه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴ سازمان سنجش مبنی بر پذیرش دانشجو در کدرشته محلهای اعلام شده از سوی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در مرحله پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری بهمنماه سال ۱۴۰۴، اسامی پذیرفتهشدگان نهایی مرحله مذکور اعلام شد.
متقاضیانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفتهشدۀ نهایی این مرحله اعلام شده است، باید برای اطلاع از زمان دقیق ثبتنام و مدارک مورد نیاز از روز چهارشنبه ۶ اسفند به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.
پذیرفتهشدگان باید گواهی دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه، پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالیواحدی یا ترمیواحدی، دیپلم نظام آموزشی جدید (نظام آموزشی ۳-۳-۶) یا مدرک کاردانی (فوق دیپلم) با تاریخ فارغالتحصیلی حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ را ارائه کنند، در غیر اینصورت مجاز به ثبتنام نخواهند بود.
عدم ثبتنام پذیرفتهشدگان در زمان مقرر به منزلۀ انصراف قطعی از تحصیل آنان تلقی خواهد شد.
کسانی که قبلاً در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گرفتهاند، مطابق ضوابط، قبولی قبلی آنان لغو شده و باید در رشته قبولی جدید به تحصیل بپردازند. ضمناً لازم نیست از محل قبولی قبلی خود انصراف دهند، بلکه با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد و توسط مؤسسه محل قبولی مندرج در این اطلاعیه، مدارک ثبتنامی افراد از محل قبولی قبلی آنان درخواست میشود.
پذیرفتهشدگان مرد لازم است، با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته مرحله پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بهمن ماه آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ واجد شرایط لازم بوده و گواهی مربوط به دانشگاه محل قبولی ارائه دهند.
در هر مرحله از پذیرش (ثبتنام، پذیرش دانشجو یا هنگام تحصیل)، چنانچه مشخص شود فردی حقایق را کتمان یا اطلاعات غلطی ارائه کرده و واجد شرایط نیست، قبولی وی لغو و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
