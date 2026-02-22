نهمین دوره واریز وجه محصولات بهمن؛ موتور ویژه منتخبین رزرو بهمن ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، در این مرحله سه محصول فیدلیتی الیت ۷ نفره، ریسپکت ۲ و شوال ۶ عرضه شدند و اطلاع‌رسانی به برندگان رزرو از طریق پیامک انجام گرفت.

منتخبین رزرو از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۳ اسفند تا ساعت ۲۳ روز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ فرصت دارند با مراجعه به پنل کاربری خود در سامانه ایرانی کار به آدرس http://Bahman.iranecar.com، مراحل ثبت‌نام نهایی را تکمیل و وجه خودرو را پرداخت کنند. پیش‌تر متقاضیان تا ۲۴ بهمن‌ماه امکان ثبت‌نام اولیه در این طرح‌ها را داشتند و اکنون تنها افرادی که نام آن‌ها در فهرست برندگان قرعه‌کشی انجام شده در تاریخ ۲۷ بهمن قرار گرفته می‌توانند فرآیند خرید را ادامه دهند.

شرایط فروش محصولات بهمن موتور با قیمت قطعی و تحویل فوری

نهمین دوره واریز وجه محصولات بهمن موتور برای منتخبین رزرو با شرایط فروش نقدی، قیمت قطعی و تحویل فوری در قالب طرح‌های عادی جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده آغاز شد.

بر اساس شرایط فروش اعلام شده، فیدلیتی پرایم فیس لیفت (الیت) ۷ نفره با قیمت ۳ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۳۰۲ هزار تومان و ریسپکت تیپ ۲ با قیمت ۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۸۵۹ هزار تومان عرضه شده است. همچنین در این‌ طرح، شوال ۶ هیبریدی با مدل ۱۴۰۴ و قیمت مصرف‌کننده ۴ میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.

همه‌ی خودروها در این طرح با دو رنگ سفید و مشکی و موعد تحویل هفته آخر اسفند ماه ۱۴۰۴ عرضه شده است. همچنین در این طرح، سود انصراف سالانه ۱۷.۵ درصد و جریمه تاخیر ماهانه ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است تخصیص رنگ محصول بر اساس زمان واریز وجه و اولویت پرداخت انجام می‌شود و رنگ تریم خودرو بر اساس موجودی توسط شرکت تعیین خواهد شد.