به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، بر اساس اطلاعیه بهمن موتور، بازدید از خودروها از روز یکشنبه ۳ اسفند تا یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴، در انبار خودروهای مزایده‌ای این شرکت به نشانی کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص (شهید لشگری) – پلاک ۲۳۷ امکان‌پذیر است. همچنین زمان اعلام قیمت و واریز سپرده شرکت در مزایده در همین بازه زمانی از طریق سامانه Auction.bahman.ir انجام می‌شود.

در این مرحله از مزایده، خودروهای ریسپکت، هونگچی EQM۵، هونگچی H۵، دیگنیتی پرایم، کاپرا، هاوال H۶، ون باری اینرودز، فیدلیتی پرایم و الیت و بسترن B۳۰ عرضه خواهند شد.