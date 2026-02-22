۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

فوقی: جزءخوانی قرآن در گذر فرهنگی چهارباغ برگزار می‌شود 

اصفهان – مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: آیین جزءخوانی قرآن در ماه مبارک رمضان امسال همچون سال‌های گذشته به‌منظور ترویج انس عمومی با کلام وحی، در گذر فرهنگی چهارباغ برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری این آیین قرآنی اظهار کرد: مراسم جزخوانی قرآن کریم همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در گذر فرهنگی چهارباغ عباسی برگزار می‌شود و عموم مردم می‌توانند در این محفل نورانی حضور پیدا کنند.

وی با بیان اینکه چهارباغ عباسی یکی از مهم‌ترین فضاهای فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان است، افزود: برگزاری برنامه‌های قرآنی در چنین فضاهایی می‌تواند نقش مؤثری در گسترش فرهنگ قرآنی و پیوند آیات الهی با زندگی روزمره مردم داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تأکید بر رویکرد مردمی این برنامه تصریح کرد: هدف از برگزاری این آیین، فراهم کردن زمینه‌ای برای انس بیشتر اقشار مختلف جامعه با قرآن کریم و نهادینه‌سازی فرهنگ «زندگی با آیه‌ها» در متن زندگی شهری است.

حجت‌الاسلام فوقی همچنین با قدردانی از دستگاه‌های همکار در اجرای این مراسم خاطرنشان کرد: این آیین با همکاری شهرداری اصفهانو مؤسسه برهان و همراهی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان برگزار می‌شود که این هم‌افزایی، زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های اثرگذار فرهنگی و دینی در سطح شهر است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که استمرار چنین برنامه‌هایی بتواند به تقویت فضای معنوی شهر و افزایش توجه جامعه به آموزه‌های قرآن کریم منجر شود.

