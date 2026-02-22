حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری این آیین قرآنی اظهار کرد: مراسم جزخوانی قرآن کریم همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در گذر فرهنگی چهارباغ عباسی برگزار می‌شود و عموم مردم می‌توانند در این محفل نورانی حضور پیدا کنند.

وی با بیان اینکه چهارباغ عباسی یکی از مهم‌ترین فضاهای فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان است، افزود: برگزاری برنامه‌های قرآنی در چنین فضاهایی می‌تواند نقش مؤثری در گسترش فرهنگ قرآنی و پیوند آیات الهی با زندگی روزمره مردم داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تأکید بر رویکرد مردمی این برنامه تصریح کرد: هدف از برگزاری این آیین، فراهم کردن زمینه‌ای برای انس بیشتر اقشار مختلف جامعه با قرآن کریم و نهادینه‌سازی فرهنگ «زندگی با آیه‌ها» در متن زندگی شهری است.

حجت‌الاسلام فوقی همچنین با قدردانی از دستگاه‌های همکار در اجرای این مراسم خاطرنشان کرد: این آیین با همکاری شهرداری اصفهانو مؤسسه برهان و همراهی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان برگزار می‌شود که این هم‌افزایی، زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های اثرگذار فرهنگی و دینی در سطح شهر است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که استمرار چنین برنامه‌هایی بتواند به تقویت فضای معنوی شهر و افزایش توجه جامعه به آموزه‌های قرآن کریم منجر شود.