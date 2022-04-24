به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فوقی صبح یکشنبه در جمع موثران قرآنی در دانشگاه قرآن و عترت اصفهان ضمن خرسندی از استقبال فعالان قرآنی از برپایی این مراسم اظهار داشت: سعی داریم اینگونه برنامهها را در سطحهای مختلف برگزار کنیم تا بتوان هم افزایی بهتری را در برنامههای قرآنی ایجاد کرد.
پیگیری مباحث قرآنی از اصلی ترین برنامهها و اهداف سازمان تبلیغات است
وی با بیان اینکه پیگیری مباحث قرآنی از اصلی ترین برنامهها و اهداف سازمان تبلیغات است، ادامه داد: برای تحقق این امر نیازمند همکاری اساتید قرآنی هستیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان امسال برپایی محفل قرآنی در محور چهارباغ عباسی بازخوردهای خوبی را به همراه داشته است، تصریح کرد: سعی ما این است که این امر در سطح استان محقق شود.
جذب جوانان به فعالیتهای قرآنی آسیبهای اجتماعی را کاهش میدهد
وی اضافه کرد: برای این امر استفاده از ظرفیت مساجد و فضاهای فرهنگی سطح استان اصفهان مورد توجه است که با همکاری اساتید برجسته در استان اصفهان بازخوردهای خوبی را به دنبال خواهد داشت.
حجت الاسلام فوقی تاکید کرد: جذب جوانان به فعالیتهای قرآنی مهمترین ابزار برای کاهش آسیبهای اجتماعی است که نباید از آن غافل شویم.
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