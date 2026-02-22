تجمع دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز نیمسال جدید تحصیلی دانشجویان و همزمان با چهلم شهدای فتنه دی ماه گروه‌هایی از دانشجویان در دانشگاه فردوسی تجمع برگزار کردند.

در این تجمع جمعی از دانشجویان حاضر در محوطه دانشگاه فردوسی با دست گرفتن پرچم کشورمان، شعارهایی علیه افراد فتنه‌گر و اغتشاشگر سر دادند.

در جریان این تجمع، تعدادی از افراد حاضر در محوطه دانشگاه فردوسی که صورت خود را پوشانده بودند با پرتاب سنگ به سمت دیگر دانشجویان تلاش کردند نظم و آرامش دانشگاه را بر هم بزنند.

در واکنش به این اقدام، طیفی از بانوان دانشجو با حضور در میدان علوم، پرچم کشورمان را به دست گرفتن و حضور فتنه گران در میان دانشجویان را محکوم کردند.