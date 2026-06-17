به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اردستانی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و قطع ۲۳ رشته انشعاب غیرمجاز آب شرب در روستای قشلاق معین‌آباد این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در راستای صیانت از منابع آب شرب، جلوگیری از هدررفت و تأمین عادلانه آب برای ساکنان، این انشعابات با دستور مقام قضایی قطع شد.

وی افزود: این انشعابات که عمدتاً مربوط به باغ‌ویلاها و واحدهای دامداری بود، توسط اکیپ اجراییات واحد مشترکین آبفا و با همکاری دهیاری، شورای اسلامی روستا و همراهی عوامل انتظامی جمع‌آوری شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان پیشوا تصریح کرد: برخورد قاطع با متخلفان از اولویت‌های این مجموعه در مدیریت مصرف و صیانت از منابع حیاتی است و استفاده غیرمجاز از آب شرب علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، موجب اختلال در توزیع عادلانه این منبع حیاتی می‌شود.

اردستانی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از آب، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.