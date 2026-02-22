به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر یکشنبه با حضور دستگاههای عضو برگزار شد، موضوع پیگیری تسهیلات پرداختی به طرح «تولید نهال گواهیشده عاری از ویروس» با عاملیت صندوق کارآفرینی امید و بانک صادرات ایران مورد بررسی قرار گرفت و آخرین وضعیت اجرای تعهدات و موانع موجود تشریح شد.
در ادامه جلسه، پرونده طرح تولیدی شرکت «سرخ آبی» نیز در دستور کار قرار گرفت و موضوع رفع اثر چک برگشتی این شرکت بر اساس تبصره ماده پنج قانون مکرر چکهای برگشتی بهصورت دقیق بررسی و درباره نحوه تعیین تکلیف آن تصمیمگیری شد.
حاضران در نشست با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از واحدهای تولیدی، خواستار تسریع در رسیدگی به پروندههای بانکی و کاهش بروکراسی اداری شدند و بر این نکته تأکید کردند که استمرار فعالیت طرحهای تولیدی نقش مهمی در حفظ اشتغال و تقویت اقتصاد استان دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه در این جلسه با اشاره به اهمیت همراهی شبکه بانکی با طرحهای واجد شرایط، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل باید با هماهنگی و تعامل بیشتر، زمینه رفع موانع مالی و حقوقی پیشروی سرمایهگذاران را فراهم کنند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم تعیین بازه زمانی مشخص برای جمعبندی پروندهها، ابراز امیدواری کرد با پیگیری مستمر و همکاری دستگاههای مرتبط، روند پرداخت تسهیلات و حمایت از طرحهای تولیدی استان شتاب بیشتری بگیرد و اهداف توسعهای استان محقق شود.
