به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا معموری شامگاه سهشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت صیانت از ظرفیتهای تولیدی اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی و بانکها مکلفاند با رویکردی هماهنگ و مسئلهمحور، از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و موانع ساختاری و اجرایی پیشروی تولید را شناسایی و رفع کنند.
وی با اشاره به نقش کلیدی نظام بانکی در حمایت از بخش تولید افزود: بانکها موظفاند مسئولیت حمایتی خود را در قبال واحدهای تولیدی ایفا کنند و واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها نیز تا زمان تعیین تکلیف نهایی باید بهصورت اصولی، حرفهای و با حفظ جریان تولید مدیریت شوند تا از توقف فعالیت و هدررفت سرمایههای اقتصادی و انسانی جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی با تأکید بر لزوم عبور از خامفروشی تصریح کرد: در راستای ایجاد ارزش افزوده پایدار و تحقق توسعه متوازن اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی باید در اولویت برنامههای اجرایی استان قرار گیرد و زنجیره ارزش این بخش بهصورت کامل فعال شود.
معموری ادامه داد: تقویت زنجیرههای ارزش، علاوه بر افزایش بهرهوری، زمینه اشتغال پایدار و رشد اقتصادی استان را فراهم میکند و دستگاههای متولی باید با جدیت این رویکرد را دنبال کنند.
در ادامه این جلسه، موضوع تعیین تکلیف بدهیهای بانکی و مالیاتی دو واحد تولیدی، بررسی شرایط بهرهمندی یک شرکت دانشبنیان از تسهیلات بانکی و همچنین وضعیت حقوقی و اجرایی یک واحد تولیدی تحت تملک بانک، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
