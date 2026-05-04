به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی طرحهای مرتبط با سفر ریاستجمهوری به کرمانشاه در حوزه بهداشت و درمان به ریاست قباد شعبانی عصر دوشنبه درج برگزار شد و روند پرداخت تسهیلات به پروژههای اولویتدار مورد ارزیابی قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه در این جلسه با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور اظهار کرد: پروندههای معرفیشده از سوی دانشگاه علوم پزشکی برای دریافت تسهیلات باید در کوتاهترین زمان تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: هرگونه تأخیر در این روند میتواند اجرای پروژههای حوزه سلامت را با مشکل مواجه کند و مانع توسعه زیرساختهای درمانی در استان شود.
شعبانی با تأکید بر نقش بانک عامل در پیشبرد این طرحها تصریح کرد: انتظار میرود در چارچوب ضوابط ابلاغی، همکاری لازم برای تسریع در پرداخت تسهیلات انجام شود تا منابع مالی مورد نیاز پروژهها تأمین شود.
وی هدف از این اقدامات را رفع موانع پیشروی طرحهای سلامتمحور دانست و گفت: تأمین نقدینگی لازم میتواند روند تکمیل پروژهها را سرعت ببخشد.
در ادامه این نشست، پروندههای ارسالی دانشگاه علوم پزشکی بهصورت جزئی بررسی شد و بر ضرورت هماهنگی بیشتر با مدیریت بانک عامل برای تسریع در روند وثیقهگذاری و پرداخت تسهیلات تأکید شد.
معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر و هماهنگی بین دستگاهها نقش مهمی در به نتیجه رسیدن این طرحها و ارتقای خدمات درمانی در استان خواهد داشت.
