به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه آرد و نان استان هرمزگان به ریاست نیلوفر علیمرادی، مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان و با حضور اعضای مرتبط برگزار شد.

در این نشست، مسائل مربوط به تأمین، توزیع و حمل آرد و همچنین برنامه‌های راهبردی حوزه نان در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علیمرادی با اشاره به تعیین و تصویب قیمت حمل آرد اظهار داشت: قیمت حمل آرد مصوب شده است و هرگونه عدم همکاری یا دریافت مبالغ خارج از چارچوب تعیین‌شده، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل افزود: با توجه به تأکیدات ملی در زمینه افزایش تاب‌آوری واحدهای نانوایی و ضرورت چندگانه‌سوز شدن آن‌ها، این موضوع در استان هرمزگان نیز در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم در حال پیگیری است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان تصریح کرد: چندگانه‌سوز شدن نانوایی‌ها و توسعه پخت نان کامل از اولویت‌های اصلی این کارگروه است و تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتایج مطلوب در این حوزه دست یابیم.