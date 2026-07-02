علیمرادی: خروج کالای ته لنجی از استان هرمزگان نیازی به مجوز ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیلوفر علیمرادی در گفتگویی رسانه ایی با اشاره به ضوابط قانونی ورود و خروج کالاهای ملوانی، اظهار کرد: طبق ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی، کالایی که از طریق رویه ملوانی یا همان ته لنجی وارد استان میشود، برای خروج از مرز استان نیازی به اخذ مجدد مجوز ندارد.
وی افزود: این موضوع به صراحت در آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی آمده و بر اساس مصوبه هیئت وزیران مورخ هفتم بهمنماه ۱۴۰۳ ملاک عمل دستگاههای اجرایی است.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: در صورتی که مأموران نیروی انتظامی یا ایستهای بازرسی نسبت به کنترل کالاهای تلنجی اقدام میکنند، هدف صرفاً بررسی مدارک گمرکی و اطمینان از ورود قانونی کالا از طریق رویه ملوانی است.
علیمرادی، ادامه داد: با توجه به اینکه احتمال ورود برخی کالاها به صورت قاچاق وجود دارد، بررسی مدارک گمرکی برای تشخیص قانونی بودن کالاها انجام میشود و در صورت کامل بودن مدارک، خروج کالا از استان نیازی به دریافت مجوز مجدد نخواهد داشت.
وی همچنین درباره تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد گفت: با پیگیری استاندار هرمزگان و اعضای شورای تأمین استان تفاهمنامه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در سطح استان به اجرا درآمد.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان، افزود: بر اساس این تفاهمنامه خودروهای پلاک مناطق آزاد بدون تشریفات گذشته میتوانند در محدوده استان هرمزگان تردد کنند.
علیمرادی، خاطرنشان کرد: این امکان برای همه هرمزگانیها فراهم شده و نیازی نیست متقاضیان ساکن جزایر قشم و کیش باشند. از این پس شهروندان استان میتوانند خودروهای پلاک مناطق آزاد را خریداری، همانجا پلاکگذاری کرده و در سطح استان هرمزگان تردد کنند.
نظر شما