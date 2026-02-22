به گزارش خبرگزاری مهر، درویش‌علی حسن‌زاده اظهار کرد: بیست‌وچهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال جاری با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در محل استانداری برگزار شد و طی آن مسائل و مشکلات ۲۳ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این واحدها تحت پوشش اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و شیلات استان قرار دارند و در این نشست، موانع پیش‌روی فعالیت آن‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل بررسی و درباره هر یک تصمیمات لازم اتخاذ شد.

حسن‌زاده با اشاره به محورهای اصلی مشکلات مطرح‌شده اظهار کرد: چالش‌های این واحدها در حوزه‌های مرتبط با اداره کل تأمین اجتماعی، شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل محیط زیست، اداره کل امور مالیاتی، شرکت شهرک‌های صنعتی و همچنین بانک‌های صادرات، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن و صندوق کارآفرینی امید استان بود که با هماهنگی‌های انجام‌شده، راهکارهای اجرایی برای رفع موانع تولید آن‌ها مصوب شد.

مدیرکل صمت گلستان خاطرنشان کرد: برگزاری منظم جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با هدف حمایت عملی از تولیدکنندگان و صیانت از اشتغال موجود انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مصوبات این جلسات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی کنند.

وی تأکید کرد: رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم است و در همین راستا بازدیدهای میدانی مستمر استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی از واحدهای تولیدی استان برای شناسایی و حل مشکلات آن‌ها در دستور کار قرار دارد.