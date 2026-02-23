به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در نشست مشترک با هیئت روسی، با اشاره به مذاکرات انجامشده درباره طرح راهآهن رشت- آستارا گفت: طی جلسات فشرده اخیر، دو طرف به درک مشترکی از چارچوب همکاری، الزامات فنی و سازوکار اجرایی پروژه دست یافتهاند و مسیر رسیدن به قرارداد اجرایی شفافتر شده است.
وی افزود: مبنای همکاری، پایبندی به دامنه کارهای توافقشده و اجرای پروژه در سقف مالی است؛ سقفی که مورد توافق طرفین بوده و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور تصریحکرد: در مذاکرات، امکان مدیریت و تغییر مقادیر و قیمت اجزای اجرایی در چارچوب توافقشده و سقف قیمت پروژه تا پایان مرحله طراحی، پیشبینی شده تا پروژه متناسب با شرایط واقعی و الزامات فنی، بدون ایجاد اختلاف، پیش برود.
بازوند با تأکید بر اینکه اختلافنظر بنیادینی میان طرفین وجود ندارد، اظهار داشت: آنچه امروز میان ایران و طرف روسی شکل گرفته، فهمی مشترک نسبت به روش اجرا، تقسیم مسئولیتها و مسیر تصمیمگیری فنی است و اغلب مدارک قرارداد اجرایی توافق شده و این موضوع بستر لازم برای عبور از مرحله مذاکرات به فاز اجرایی را فراهم کرده است.
وی همچنین با اشاره به استمرار گفتگوها با سطوح عالی تصمیمگیری در دو کشور، تاکید کرد: نتایج این جلسات در کوتاهترین زمان به مراجع ذیربط گزارش خواهد شد و امیدواریم با هماهنگیهای انجامشده، فاصله باقیمانده تا نهاییشدن قرارداد اجرایی بهزودی کاهش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: اراده مشترک بر این است که پروژه راهآهن رشت-آستارا، بهعنوان یکی از طرحهای راهبردی اتصال کریدورهای منطقهای، در چارچوب توافقات موجود و با کار مضاعف طرفین، وارد مرحله اجرای عملیاتی شود.
