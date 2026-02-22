به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان عصر یکشنبه در سفر به شهرستان دهگلان، از پروژه سالن ورزشی چندمنظوره شهر بلبان‌آباد بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی فرماندار شهرستان دهگلان انجام شد، روند پیشرفت فیزیکی این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، سالن ورزشی چندمنظوره شهر بلبان‌آباد هم‌اکنون در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

با بهره‌برداری از این پروژه، زیرساخت‌های ورزشی شهر بلبان‌آباد تقویت شده و زمینه توسعه فعالیت‌های ورزشی برای جوانان و ورزشکاران این منطقه فراهم خواهد شد.