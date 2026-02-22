فرماندار جدید دزفول توجه ویژه به مناطق محروم را در اولویت قرار دهد

غبه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود بهرام پور عصر امروز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانداران پیشین و جدید شهرستان دزفول که در سالن همایش‌های دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برگزار شد، اظهار کرد: این آمدن ها برای فکر نو و تحول نو در جامعه است لذا از فرماندار جدید شهرستان این انتظار را داریم که فرصتی را که به دست آورده به خوبی ببیند و از آن برای خدمتگزاری خالصانه به مردم استفاده کند چرا که این فرصت پایدار نیست و یک روز تمام خواهد شد بنابراین چه خوب است که خوشحالی و جلب رضایت خداوند پایان این دوره خدمت باشد.

حجت الاسلام بهرامپور تاکید کرد: وظیفه دارم از طرف تمام مردم از زحمات جهادگونه علیرضا خردمند فرماندار پیشین دزفول قدردانی کنم، بنده در این مدت هرچه برای شهرستان و مردم از وی مطالبه می کردم می دیدم که وی قبل از درخواست بنده برای پیگیری آن مطالبه اقدام کرده بود.

وی با بیان اینکه علیرضا خردمند در مناطق محروم اقدامات شایسته ای انجام داده است، افزود: نقطه مثبت عملکرد وی توجه ویژه به مناطق محروم شهرستان بود که ضروری است این مهم در دستور کار فرماندار جدید نیز باشد.

امام جمعه دزفول بیان کرد: آنکه برای مردم تلاش می کند مردم اقداماتش را می بینند و قدردان زحمات او هستند لذا همه مردم از علیرضا خردمند به خوبی یاد می کنند و وی را یک فرماندار پیگیر و فعال می دانند که بسیار ارزشمند است.