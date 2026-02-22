فرماندار جدید دزفول معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خردمند فرماندار پیشین شهرستان دزفول عصر امروز یکشنبه در آیین تکریم خود و معارفه سرپرست جدید فرمانداری شهرستان دزفول که در سالن همایش های دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برگزار شد اظهار کرد: خداوند را شاکر هستم که توفیق داد تا سه سال به عنوان خادم مردم شهرستان دزفول خدمتگزاری کنم.

وی تصریح کرد: به عنوان یک سرباز کوچک در کنار همه مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام وظیفه کرده ام که امیدوار هستم خدمتگزار خوبی برای مردم شهرستان بوده و بخشی از رضایت عمومی مردم را نسبت به اجرای برنامه های دولت جلب کرده باشم.

خردمند گفت: در این سه سال در زمینه های مختلف پروژه های متعددی در سطح شهرستان اجرا شده و اقدامات خوبی صورت گرفته است، هرچند شعار ما همان شعار حاج قاسم سلیمانی است که گفت «آنکه باید ببیند خداوند تبارک و تعالی است» لذا هرچه صورت گرفته قطعا ناشی از کمک و مساعدت همه مدیران و خدمتگزاران شهرستان بوده است.

خردمند گفت: برای فرماندار جدید شهرستان آرزوی توفیق روز افزون می کنم و امیدوار هستم با وجود وی، شاهد توسعه و پیشرفت روزافزون شهرستان باشیم.

استفاده از ظرفیت نخبگان و خرد جمعی

عزیز مرداس، سرپرست جدید فرمانداری ویژه شهرستان دزفول نیز در این آیین اظهار کرد: خداوند را شاکر هستم که در واپسین سال های خدمت خود توفیق خدمتگزاری به مردم دزفول را نصیب بنده کرده است که در این راستا از حسن انتخاب استاندار و معاونان استاندار خوزستان قدردانی می نمایم.

وی با قدردانی از تلاش ها و اقدامات سه ساله علیرضا خردمند فرماندار پیشین دزفول، افزود: وی ارتباط بسیار قوی و خوبی با مردم داشت و اقدامات بزرگی را رقم زد که شایسته تجلیل است.

مرداس در ادامه با بیان اینکه مردم همواره پشتیبان نظام بوده و شایسته بهترین خدمات هستند، تصریح کرد: در مسیر خدمتگزاری خود قطعا از ظرفیت نخبگان و خرد جمعی برای پیشبرد امور استفاده خواهم کرد، همچنین در راستای توجه ویژه به وحدت و همگرایی حداکثری نیز از همکاری و همراهی تمام طوایف و بزرگان جامعه استقبال می کنم.

سرپرست جدید فرمانداری ویژه شهرستان دزفول تکریم مردم و توجه ویژه به تحقق مطالبات مردم را اولویت کاری خود برشمرد و افزود: اگر نمی توانیم در برخی موارد برای مردم کاری انجام دهیم حداقل تلاش کنیم رفتار شایسته ای با آنها داشته باشیم لذا بنده در تلاش هستم همچون سایر سال های خدمتم، ارتباط تنگاتنگی با مردم داشته باشم.

مرداس، روزمرگی ادارات را یکی از اساسی ترین آفات جامعه دانست و یادآور شد: باید برای رفع این مشکل برنامه ریزی خوبی داشته باشیم و ارزیابی عملکرد ۶ ماهه و یک‌ساله ادارات را در دستور کار قرار دهیم.